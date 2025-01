'Garota do Momento': finalmente memória de Clarice traz verdade maravilhosa

No capítulo desta quarta-feira (8) de Garota do Momento" (Globo), Clarice tem um flash de memória e descobre que sabe desenhar. Isso vai representar um risco enorme para a mentira de Maristela e Juliano.

Isso tudo acontece após ela revelar para Beatriz que já era mãe de Bia antes de conhecer Juliano. A menina, claro, fica confusa com a revelação de sua mãe biológica.

Beatriz (Duda Santos) e Clarice (Carol Castro) em 'Garota do Momento Imagem: Divulgação/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Ana Maria ser revolta com Iolanda e Ulisses. Alfredo anuncia em seu programa o roubo do microfone, e Nelson constata que o item não tem valor financeiro. Ronaldo pede perdão a Celeste.

Alípio inicia uma paralisação na fábrica, e Juliano ordena que Basílio lhe aplique um corretivo. Alípio reconhece Basílio. Ana Maria conversa com Guto. Celeste decide procurar Genoca. Raimundo enfrenta Giovanni na frente de Lígia. Zélia confirma que Bia é neta de Arlete.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.