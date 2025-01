Filho de Tom Hanks lamenta ao ver bairro em que cresceu em chamas

Chet Hanks, filho de Tom Hanks, lamentou ao ver o bairro em que cresceu, Pacific Palisades, em Los Angeles, ser destruído por um incêndio.

O que aconteceu

O incêndio fez com que celebridades deixassem as mansões onde vivem, desde a manhã de terça-feira (7).

Chet Hanks se desesperou com a tragédia nas redes sociais. "O bairro onde eu cresci está pegando fogo nesse momento. Rezem por Palisades", escreveu o filho do ator de Hollywood.

Em 2010, os pais de Chet, Tom Hanks e Rita Wilson, compraram uma mansão no bairro atingido pelo incêndio. No entanto, ainda não se sabe se o imóvel foi atingido. Atualmente, Chet mora em Nashville, no Tennessee.

Gavin Newsom, governador da Califórnia, declarou estado de emergência. Até a última atualização, as chamas já haviam comprometido ou destruído mais de 13 mil propriedades, entre elas, casas, escolas e empresas.