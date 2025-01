Ewbank empina bumbum em biquíni fio-dental e Gagliasso reage: 'Que é isso'

Giovanna Ewbank, 38, compartilhou uma sequência de fotos usando biquíni fio-dental e foi elogiada pelo marido, Bruno Gagliasso, 42.

O que aconteceu

Ewbank está de férias com a família no litoral de São Migue dos Milagres (AL). Em seu perfil no Instagram, ela postou registros em que surge com um biquíni fio-dental com estampa de onça, e chega a empinar o bumbum ao se bronzear na borda da piscina.

"Gente, foi mal, mas todas as minhas fotos das férias eu estou com esse chapéu", brincou a apresentadora na legenda da postagem.

Bruno Gagliasso reagiu em tom de admiração ao ver as fotos da esposa. "Que é isso, hein?", escreveu nos comentários. Ewbank também foi elogiada pelos fãs. "Você é muito linda", afirmou uma admiradora. "Deusa", disse outra. "Gostosa", destacou uma terceira. "Maravilhosa", escreveu mais uma.