Duquesa Meghan fala de sua dor pela morte de seu cão

LONDRES (Reuters) - Meghan, duquesa britânica de Sussex, disse que derramou "lágrimas demais para contar" após a morte de seu cão chamado Guy.

Meghan, esposa do filho mais novo do rei britânico Charles, príncipe Harry, adotou o beagle no Canadá em 2015, quando era atriz do programa de TV "Suits" e antes de conhecer seu atual marido.

Em uma publicação no Instagram, acompanhada de fotos e vídeos de Guy com Meghan e Harry e seus dois filhos Archie e Lilibet, a Duquesa disse que estava arrasada com a perda e agradeceu ao seu animal de estimação "por tantos anos de amor incondicional".

"Chorei lágrimas demais para contar -- o tipo de lágrima que faz você entrar no chuveiro com a esperança absurda de que a água corrente em seu rosto fará com que você, de alguma forma, não as sinta ou finja que elas não estão lá. Mas elas estão. E tudo bem também", escreveu ela.

(Reportagem de Michael Holden)