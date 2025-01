Denise Fraga lamenta morte da mãe: 'Fez sua estreia como estrela'

Denise Fraga, 60, comunicou a morte de sua mãe, Wilma Fraga, aos 83 anos, nesta quarta-feira (8).

O que aconteceu

Denise lamentou a morte da mãe em postagem nos stories do Instagram. "Depois de muitos ensaios de despedida, a mulher da minha vida faz finalmente a sua estreia como estrela. Prepare-se para tamanho brilho", legendou.

Atriz não revelou qual foi a causa da morte. No entanto, em texto para a revista Crescer, em setembro de 2024, ela relatou que sua mãe sofria com enfisema pulmonar, doença crônica e degenerativa que compromete a capacidade de ação dos pulmões.

Em julho passado, ao celebrar o aniversário de 83 anos de Wilma, Denise relembrou momentos íntimos vividos com a matriarca. "Minha mãe se fingia de morta. Éramos crianças. Chamávamos por ela e ela continuava ali, inerte, no sofá. Quando estávamos prestes a chorar, ela acordava com uma gargalhada divertida, rompendo com o nosso possível desespero. Fomos nos acostumando com a brincadeira. Brincadeira de péssimo gosto, eu sei. Mas, na época, eu não sabia nem o que era gosto. Acabava achando divertido", disse ela na ocasião.

Denise Fraga também falou sobre despedida da mãe. "Em suas últimas internações, cheguei a chorar despedidas e a Bela Adormecida veio me abraçar novamente. Sei que um dia vamos estrear os treinos de partida que fizemos nessa vida inteira. Como no Teatro, vou me preparando em ensaios para esta estreia difícil".