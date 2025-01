De kombi, Test ruma ao show 1.000 levando seu grindcore das ruas ao Japão

Há um tempo, quem saísse de um show como o do Black Sabbath - em 2013, no Anhembi, com Ozzy e tudo - poderia dar de cara com um "after party" diferente: uma kombi e dois caras, um baterista e um guitarrista/vocalista, despejando uma barulheira dos infernos. Era o Test, que ainda começava uma jornada que agora se aproxima do show número 1.000, levando seu grindcore de São Paulo ao Japão.

Antes de João Kombi (guitarra e vocal) e Barata (bateria) começarem o Test, já havia uma vontade de tocar na rua. "Eu sempre via aquela movimentação na porta dos shows maiores, aquele encontro entre amigos fazendo um esquenta pré-show e pensava: 'O público já tá ali, seria massa chegar com tudo e tocar'", conta João, a Toca.

Mas e a Kombi? Era do próprio guitarrista, que gostava da ideia de um carro que levasse todos os instrumentos e até gerador pra cima e pra baixo. "Quando começamos, nem imaginávamos que teria uma identificação tão grande com a kombi. Ela acabou virando um terceiro membro da banda", brinca ele.

"Ela chegou 0 km e hoje está com mais de 350 mil km rodados", conta o guitarrista e vocalista, que não é quem mexe na parte mecânica. "Ela tem que passar por revisões constantes pra que tudo dê certo. Nós fizemos inúmeras turnês com a kombi, incluindo 3 com o Deaf Kids."

A banda Test, formada por João e Barata Imagem: Júnior Silva/Divulgação

Grindcore nômade

Desde 2010, o João e Barata lançaram quatro álbuns com o Test e mais uma extensa discografia de EPs, ao vivos e, principalmente splits, mostrando o gosto que têm pelas parcerias, como a com o Deaf Kids, com quem se apresentam no Sesc Pompeia, em São Paulo, na sexta-feira.

O jeito nômade do Test levar o experimentalismo do seu grindcore - um dos estilos mais extremos da música pesada, misturando metal e hardcore - continua até hoje. Mal começou 2025, e os planos são de atravessar o globo. Neste meio-tempo, vai dar pra comemorar o milésimo show da banda, marca notável para qualquer grupo. No momento, foram 966 apresentações.

Pra nós é um momento muito emocionante. Quando começamos a banda, a ideia nem era tocar ao vivo, era só gravar uma demo e um EP. Olhando pra trás, é incrível ter feito tanta coisa, tocamos em todos os estados do Brasil e fizemos 19 turnês internacionais. É gratificante passar por lugares onde não é comum bandas do nosso estilo tocarem.

João Kombi

"Pra comemorar esses 15 anos de estrada estamos preparando algumas turnês fora do Brasil. Vamos para alguns países da Ásia, Japão e Europa ainda esse semestre", explica João, que não esquece das raízes do Test. "Também queremos tocar mais na rua esse ano. E, se tudo der certo, vamos lançar cinco álbuns, todos colaborativos. Gravamos com Deaf Kids, Papangu, Goatburner (da Finlândia) e o show que fizemos com Iggor Cavalera (baterista, ex-Sepultura) deve sair também."

O Deaf Kids é um dos parceiros mais tradicionais do Test, desde 2011, e agora a colaboração saiu dos palcos para o estúdio. "Temos uma sintonia musical e pessoal grande. É foda poder acompanhar de perto a evolução musical deles e tudo que conquistaram fora do país. Eles são um dos principais culpados da gente querer ir cada vez mais longe, musicalmente falando."

As bandas Test e Deafkids Imagem: Divulgação/Hughes de Castillo

Nesse show que celebra os 15 anos das duas bandas, vamos tocar, juntos, músicas mais atuais do set list das duas bandas e algumas músicas inéditas que estarão no disco que gravamos em conjunto que deve sair ainda esse ano.

João Kombi

O show acontece nesta sexta-feira, às 21h30, e ainda tem ingressos disponíveis.