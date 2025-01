Dantinhas: Globo exagerou em atenção para Bambam em documentário do BBB

A TV Globo divulgou, na noite de terça-feira (7), o primeiro episódio do documentário em comemoração aos 25 anos do BBB. A emissora mostrou figuras importantes para a história do programa mas, segundo Dantinhas, a atenção para Kleber Bambam foi um tanto exagerada. Ele falou sobre o assunto no Central Splash desta quarta-feira (8).

Bambam foi o primeiro vencedor do BBB, e sua história foi um dos destaques deste primeiro episódio. No entanto, Dieguinho apontou que ele apareceu mais que Boninho, diretor que deixou a Globo no fim de 2024 depois de dirigir 24 edições do reality.

Eu acho que se perdeu muito tempo no Bambam. Eu entendo que é o primeiro campeão, então tem um pouquinho mais de destaque, eles gravaram com ele na rua e tal. Mas achei que foi muito, foi até demais

Dantinhas

Dieguinho elogiou este primeiro episódio, e falou sobre a presença de outros nomes, como o de Sabrina Sato. Na edição dela, os participantes estavam mais investidos em aproveitar o tempo dentro do confinamento —como foi o caso dela.

