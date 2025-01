Critics Choice Awards é adiado em decorrência dos incêndios em Los Angeles

O Critics Choice Awards, originalmente marcado para a noite do próximo domingo (12) e aconteceria em Santa Monica, cidade do condado de Los Angeles, foi adiado em meio a incêndios devastadores que acontecem no local.

O que aconteceu

O COO da Critics Choice Association, Joey Berlin, que a cerimônia foi oficialmente adiada. Ainda não há informações sobre uma nova data. A notícia foi revelada pela Variety.

O anúncio ao vivo da indicação ao SAG Awards, que aconteceria na manhã desta quarta-feira (8) também foi cancelado. As indicações foram reveladas por meio de comunicado enviado à imprensa.

Outros eventos de Hollywood foram cancelados esta semana. Entre eles, estão as estreias dos filmes, incluindo estreias de "The Last Showgirl", "Lobisome", "Better Man", "The Pitt" e "Unstoppable".

Uma sessão de "Ainda Estou Aqui" para membros da Academia do Oscar, em Los Angeles, precisou ser cancelada em função dos incêndios. Após o filme, Fernanda Torres e Walter Salles estariam presentes para responder perguntas do público.

O ator de "Star Wars" Mark Hamill e a vencedora do Oscar Jamie Lee Curtis estão entre os artistas que evacuaram suas casas em meio ao incêndio.