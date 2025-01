Brooke Shields revela que passou por cirurgia íntima sem consentimento

Brooke Shields, 59, revelou que um médico fez um procedimento íntimo nela sem seu consentimento.

O que aconteceu

O trauma aconteceu quando a atriz estava na casa dos 40 anos e quis fazer uma redução dos lábios vaginais. Ela se abriu sobre o assunto em seu novo livro, que estreia em 14 de janeiro, e em entrevista à revista Us Weekly divulgada nesta quarta-feira (8).

Brooke contou que sofria de sangramentos e assaduras desde a escola por conta dos tamanhos dos lábios. Então, sua ginecologista sugeriu que ela passasse por um procedimento cirúrgico para reduzi-los.

Após a cirurgia, o médico responsável contou que, além da redução dos lábios, havia feito também um "rejuvenescimento vaginal". O procedimento envolveu deixar o canal vaginal da atriz mais estreito. "Ele me informou que deu um pequeno bônus", recordou ela.

[O médico] legitimamente me explicou com orgulho que ele me deu um 'dois por um'. Brooke Shields

Shields ficou perplexa ao descobrir a decisão tomada pelo cirurgião sem seu consentimento. "Parecia como uma invasão, como um estupro bizarro de algum modo", desabafou a atriz.

Tanto a artista, quanto sua médica, que havia recomendado o cirurgião, ficaram revoltadas com a postura dele. "Nada apontava para essa necessidade de ser mais apertada, menor, ou mais firme, mais jovem, especialmente lá", afirmou.

Brooke contou que sentiu "vergonha e raiva" pelo que aconteceu, mas não tomou medidas cabíveis e preferiu não falar sobre o assunto — até agora. "Eu pensei: 'Eu não quero ninguém me falando o que eu devo fazer'", lembrou.