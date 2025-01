Marina Sena reage após rumores de que estaria no BBB 25: 'Estou confinada'

Marina Sena, 28, reagiu aos rumores de que estaria entre os participantes do BBB 25.

O que aconteceu

Após o burburinho nas redes sociais, a cantora surgiu no stories do Instagram. "Gente, é verdade! Eu estou confinada", disse ela com um ar de mistério em um vídeo nesta quarta-feira (8).

Mas, logo depois, Sena rebateu a especulação sobre o reality. "Estou confinada no estúdio, terminando de gravar o MS3", afirmou.

Enquanto seu nome surge entre os possíveis participantes do BBB 25, Marina disse estar focada em seu próximo álbum. "Enquanto eu não terminar, não vou sair desse estúdio. Estou presa no estúdio, estou confinada", completou.

Ainda assim, fãs seguiram em dúvida. "Marina Sena fez um post e um story sobre não estar confinada... ela tá no BBB e vai lançar o álbum lá dentro", cogitou um perfil no X. Outros discordaram. "Não tem condição da Marina Sena ir pro BBB, ela foi cancelada falando 20 minutos em podcast e aparecendo em stories", comentou outra conta.

