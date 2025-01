Basílio vai morrer em 'Garota do Momento'? Atentado cruel movimenta a trama

A vida de Basílio (Cauê Campos) vai correr perigo a partir do momento em que Maristela (Lília Cabral) descobre que ele sabe que Beatriz (Duda Santos) é a filha biológica de Clarice (Carol Castro).

O que vai acontecer

Maristela e Juliano (Fábio Assunção) descobrirão que Beatriz é a verdadeira filha de Clarice. Quem contará a bomba para os dois é Zélia (Letícia Colin), que está engajada em descobrir informações sobre o passado da falsa irmã.

Sem escrúpulos, Maristela decide matar Beatriz e Basílio em um carro sabotado. Porém, tanto a protagonista, quanto seu amigo de infância escapam com vida.

Tudo indica que, a partir desse atentado, Basílio ficará contra a ricaça, sua antiga aliada. Ele defenderá Beatriz na frente de todos assim que ela resolver ressurgir viva, e mostrará que sua vingança contra Beto (Pedro Novaes) somente acontecia por puro ciúmes.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.