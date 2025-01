Após ser dopada mais uma vez, Clarice não acorda em 'Garota do Momento'

Nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo), Clarice (Carol Castro) ficará muito mal ao ser dopada mais uma vez por Juliano (Fábio Assunção) e Maristela (Lilia Cabral).

O que vai acontecer

Após a mãe biológica de Beatriz (Duda Santos) começar a lembrar que pinta, Juliano e Maristela decidem trocar o remédio que usam para dopar a mulher. "Não sei se gosto da ideia de ver minha mulher tendo confusão mental", diz o pai de Bia (Maisa). "Tenho certeza de que vai te incomodar bem menos do que as algemas que você vai usar se ela se lembrar do que fez com a vedete", responde a amante de Basílio (Cauê Campos).

Convencido pela mãe, o vilão decide seguir com os planos contra Clarice. "Vou sumir com os desenhos, papéis e lápis. Se ela perguntar alguma coisa, é só dizermos que ela nunca desenhou. Zélia vai confirmar. E assim interrompemos o fluxo das memórias que estavam voltando. Só não interrompe a culpa que sinto", fala.

Mais tarde, a professora de etiqueta toma os novos remédios e não acorda. "Minha bela adormecida! Já estava com saudade", diz Juliano ao chegar em casa.

Ele se desespera ao ver que a mulher não está acordando. "Clarice. Clarice? Clarice! Meu amor, acorda!", grita o homem.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.