Após polêmica com canibalismo, Armie Hammer é escalado para novo filme

Armie Hammer, 38, foi escalado para estrelar o filme "The Dark Night", do diretor Uwe Boll.

O que aconteceu

Hammer vai interpretar o personagem principal do filme, Sanders. Na trama, o protagonista é um homem que faz justiça com as próprias mãos em uma caçada contra criminosos, e se torna ele mesmo alvo das autoridades. As informações são da Variety.

Gravações de "The Dark Night" serão feitas na Croácia e terão início neste mês. Maiores detalhes sobre elenco e data de estreia não foram revelados.

Armie Hammer está afastado de Hollywood desde 2021, quando se viu envolvido em uma polêmica de canibalismo e abuso sexual. Desde que o escândalo veio à tona, a carreira do ator, que na década passada foi uma das principais estrelas do cinema norte-americano, ruiu e ele só foi escalado para um outro trabalho ao compor o elenco do faroeste "Frontier Crucible", filme que ainda não foi lançado.

Processos contra Armie Hammer foram arquivados pela promotoria de Los Angeles em 2023. Em 2021, Hammer tinha sido acusado de estupro por uma mulher. Outras mulheres alegaram que ele tinha fantasias sexuais violentas e canibais, e falava abertamente sobre isso com elas. Ele foi investigado por agressão sexual, mas não foi acusado formalmente pelo LAPD (Departamento de Polícia de Los Angeles, na tradução).

Hammer sempre negou as acusações. Em recente entrevista a um podcast, ele falou sobre suas preferências sexuais e admitiu que gosta de amarrar a parceira na cama, que descobriu isso amarrando um manequim que comprou em uma loja de departamento. "Eu gosto da ideia de que você é completamente minha", explicou.

Ator admitiu que perdeu a cabeça quando o escândalo estourou. "Acho que em março de 2021 eu era a quinta pessoa mais pesquisada no Google no mundo. E tudo isso era negativo. Você fica ali, nu, na frente do mundo, com todas as suas propensões ou taras sendo julgadas pelo mundo. Essa m**** é difícil.

Armie Hammer também expôs que traiu esposa. Ele e Elizabeth Chambers foram casados por 13 anos, entre 2010 e 2023, e são pais de dois filhos: Harper, 9, e Ford, 7.