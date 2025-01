Veja Taís Araújo e Bella Campos como mãe e filha no remake de 'Vale Tudo'

O remake de "Vale Tudo" (Globo) começou a ser gravado em Foz do Iguaçu. Taís Araújo, Bella Campos, Cauã Reymond, Alice Wegmann, Lucas Leto e Antonio Pitanga são alguns dos nomes que já começaram as gravações.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O remake de 'Vale Tudo' é próxima novela das nove da TV Globo, escrita por Manuela Dias com direção artística de Paulo Silvestrini. Com estreia prevista para março de 2025 como parte da celebração dos 60 anos da TV Globo, a obra é uma nova versão de um dos maiores títulos da teledramaturgia brasileira, escrito por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, e exibido originalmente em 1988.

A novela começou a ser gravada em Foz do Iguaçu. Foi na cidade turística paranaense que gravaram as primeiríssimas cenas da trama, envolvendo, em média, 130 pessoas por dia nos sets, sendo 70 de elenco e equipe e 60 figurantes.

Raquel (Taís Araújo) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

As gravações na cidade tiveram que ser antecipadas por conta da aproximação do final do ano, quando Foz do Iguaçu recebe milhares de turistas vindos de diversos cantos do Brasil e do mundo. "Foi muito bacana ver que a cidade estava toda envolvida, todo mundo sabendo e feliz de estarmos gravando lá. Fomos muito bem recebidos", conta Luciana Monteiro, responsável pela produção da novela.

Raquel (Taís Araujo) guiando um grupo de turistas nas Cataratas do Iguaçu em 'Vale Tudo Imagem: Fábio Rocha/Globo

No total, foram 11 dias de gravação em dez locações, entre elas, o Parque Nacional do Iguaçu, que, com toda sua exuberância, foi cenário das primeiras cenas da obra, em que Raquel (Taís Araújo) apresenta a força e a beleza das Cataratas do Iguaçu para dezenas de turistas que a acompanham maravilhados. Também onde Maria de Fátima (Bella Campos) participa do seu primeiro ensaio de moda, que dá início à sua jornada feita de atalhos para enriquecer.

Maria de Fátima (Bella Campos) participa como figurante de ensaio de moda dirigido por Solange (Alice Wegmann) com a ajuda de Sardinha (Lucas Leto) Imagem: Fábio Rocha/Globo

A sessão de fotos acontece na passarela com um dos visuais mais impactantes do conjunto de quedas d'água. O ensaio é comandado por Solange Duprat (Alice Wegmann), diretora da Tomorrow, uma das maiores agências de conteúdo do país, e seu fiel escudeiro, Sardinha (Lucas Leto).

Solange (Alice Wegmann) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Na cena, Maria de Fátima é apenas uma coadjuvante, usando capas de chuva estilosas, enquanto César (Cauã Reymond), um tipo interessante que acabou de conhecer, e outras modelos protagonizam a foto. A top model Carol Trentini gravou uma participação especial na novela exclusivamente para a cena.

César (Cauã Reymond) com modelos em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

As cerca de 30 cenas gravadas em Foz do Iguaçu tiveram também como cenário a Ponte da Amizade, onde Salvador (Antonio Pitanga), pai de Raquel e avô de Maria de Fátima, atua como fiscal na alfândega, inspecionando os carros que passam pela fronteira com o Paraguai. Além disso, o Parque das Aves e do Marco das Três Fronteiras, entre outros lugares reais da cidade também contextualizam a origem de Maria de Fatima e Raquel. Alguns hotéis da região também serviram de palco para o encontro de César com a aspirante a influencer.