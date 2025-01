Vanessa da Mata diz que foi educada para dizer que não era mulher negra

Vanessa da Mata, 48, disse que foi ensinada a se identificar como uma pessoa branca por ser negra de pele clara.

O que aconteceu

Vanessa explicou que a família de seu pai é de origem branca, mas que sua herança materna é negra e indígena. "Fui ensinada a dizer que não era [negra]. Minha filha, olha meus traços, olha meu cabelo, olha a minha bunda. Sou completamente negra. A pele foi do meu pai, mas até o canto é da minha mãe", declarou durante entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, na segunda-feira (6).

Cantora destacou que demorou para se entender como mulher negra. "Isso foi um embate sério, até eu demorei um pouco [para me reconhecer como negra], porque você é ensinada a não ser. É muito bom ver as novas gerações como elas se afirmam, dá um orgulho, mas ainda temos essa situação de querer disfarçar e não querer se ver".

Ela ponderou que "o preto retinto" sofre mais racismo, mas que negros de pele clara também são alvos de preconceito. "O preto retinto sobre imensuravelmente mais, é imensurável o sofrimento, mas a gente passa por sofrimento também".

No Roda Viva, Vanessa também contou que já vivenciou algumas tentativas de estupros. "Todas as mulheres que eu conheço já enfrentaram alguma situação de perigo. Eu recebo muitas mensagens no direct das minhas fãs contando que foram abusadas na infância. É uma vergonha e um horror. Eu sofri uma infância extremamente acuada e eu não estou preparada ainda para falar disso. Eu sofri dez assaltos e duas tentativas de estupro. É de uma sobrevivência gigantesca".