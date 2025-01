Sorridente, Grazi Massafera aproveita Noronha com suposto affair

Grazi Massafera, 42, foi fotografada em Fernando de Noronha (PE) ao lado do modelo italiano Alvise Rigo, 32, apontado como seu novo affair.

O que aconteceu

Viajando há uns dias com o italiano, nesta terça-feira (7), a atriz foi flagrada se preparando para um passeio de barco com o bonitão e alguns amigos. Em alguns registros, Grazi aparece conversando sorridente com Alvise.

As especulações de que a atriz estaria com um novo romance começaram logo após a virada para 2025. Um personal trainer teria flagrado o dia em que eles se conheceram, em uma academia do Rio de Janeiro, quando Rigo teria se aproximado e perguntado o nome e a profissão da brasileira.

Em suas redes sociais, o italiano chegou a compartilhar um registro de um passeio com a atriz. Os dois foram para um passeio de moto pela favela do Vidigal, no Rio, e fizeram uma trilha no Morro dos Dois Irmãos.

Até o momento Grazi Massafera não assumiu nenhum romance. O último relacionamento que a atriz tornou público foi com Marlon Teixeira, que terminou em 2023.

Alvise Rigo nasceu em Veneza, na Itália, é ator, modelo, ex-jogador de rugby e já fez segurança pessoal para nomes como Al Pacino, Bella Hadid e Kendall Jenner. As informações são do jornal italiano Libero.

Grazi Massafera e Alvise Rigo em Fernando de Noronha (PE) Imagem: Dilson Silva/Agnews

