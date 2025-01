Solange diz que virou chacota por cantar 'iarnuou' no BBB: 'Me machucou'

Solange Vega, 46, é uma das convidadas da Globo para contar como o Big Brother Brasil impactou sua vida no BBB: O Documentário. A sister da quarta temporada do reality show não esconde que cantar a música "We Are the World" errado deixou marcar em sua vida.

O que aconteceu

Ex-frentista desabafou que as piadas por cantar errado o hit de Michael Jackson e Lionel Richie lhe magoaram por um bom tempo. O trecho da declaração pertence ao segundo episódio do documentário do BBB.

Pessoal falava: 'ah, Iarnuou. Canta a música, canta a música'. Isso me machucou durante um bom tempo.

Solange Vega

CONFIRA: O teaser do próximo episódio do documentário! #BBBODoc pic.twitter.com/g2M1qMEGWC -- Central Reality #BBB25 (@centralreality) January 8, 2025

Solange Vega participou do Big Brother Brasil 4. Ela viveu um romance com Rogério Dragone, sexto colocado no reality show, e ficou marcada por cantar a música "We Are the World" com a pronúncia "Iarnuou".

Sol, como era chamada no reality show, decidiu cantar a música durante uma Prova do Líder e tem o vídeo entre os virais do BBB mesmo após 21 anos do episódio. "Iarnuou, iarni silver, iarnuou cecimaraque solesta silver...", cantou ela, na época.

O que se sabe sobre o BBB 25

A Globo anunciou, na tarde desta segunda-feira (6), que irá revelar os nomes das duplas do Big Brother Brasil 25 na próxima quinta-feira (9).

Ao que tudo indica, os participantes da temporada já estão confinados. Fontes revelaram ao colunista de Splash Lucas Pasin que o pré-confinamento no hotel começou neste sábado (4).

A entrada dos brothers na casa mais vigiada será transmitida pela Globo. A coluna de Lucas Pasin ainda confirmou que os espectadores poderão acompanhar a saída dos participantes do hotel e a entrada no programa no dia da estreia.

Mesmo com um forte apelo nas redes sociais, a emissora decidiu manter as eliminações sem a presença do público. A Globo estudava retornar com a plateia, mas optou por seguir sem os espectadores. Conforme apurado pela coluna de Pasin, as entrevistas com Tadeu Schmidt rendem audiência e a presença do público poderia atrapalhar a dinâmica.

Ana Clara e Ed Gama comandam novo programa do BBB 25. Os dois apresentarão o "Big Show", do Multishow, que substitui "A Eliminação" e irá ao ar toda segunda-feira à noite.

Ex-BBBs assumem programas ligados ao BBB. Gil do Vigor, Beatriz Reis e Giovanna Pitel estrelarão o "Bate-Papo BBB", "Flashes do BBB" e "Mesacast BBB", respectivamente.

Ed Gama e Ana Clara apresentam novo programa do BBB 25 Imagem: Globo/Divulgação

Outras novidades do BBB 25

A Globo cancelou o pay-per-view. Agora, todas as câmeras do reality são exclusivas do streaming da emissora, Globoplay.

Participantes vão entrar em duplas. Tanto integrantes do Camarote quanto do grupo Pipoca entrarão no programa com alguém próximo.

Rodrigo Dourado é o novo Boninho. O diretor assumiu o cargo do famoso "Big Boss" e está à frente da edição.

A temporada comemora os 60 anos da emissora. Em homenagem à Globo, a decoração será inspirada em suas histórias. Em um vídeo do programa, Alane, do BBB 24, deu um spoiler de que a academia terá como tema a novela "Malhação".