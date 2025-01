Sammy Sampaio preenche hip dips com ácido hialurônico: 'Não era suficiente'

Sammy Sampaio, 25, decidiu recorrer à estética para tratar os famosos hip dips - depressões laterais incômodas na região dos quadris.

O que aconteceu

O procedimento escolhido foi o preenchimento com ácido hialurônico, aliado a um tratamento específico para melhorar a textura da pele. "Eu sabia que, por mais que a musculação me ajudasse a esculpir o corpo, não seria suficiente para preencher o hip dip ou melhorar a textura da pele nessa região. Então, decidi unir esforços com a minha esteticista para alcançar o resultado que eu queria", contou ela.

Para potencializar o resultado, o procedimento também incluiu a bioestimulação de colágeno, que favorece a firmeza na pele, o combate à flacidez e a redução de celulite. "O tratamento entrega resultados duradouros e naturais, valorizando a beleza única de cada paciente", explicou a especialista Juliane Proni, responsável pelo procedimento na ex de Pyong Lee.

Sammy destacou que o equilíbrio entre a estética e a prática de atividades físicas sempre foi parte de sua rotina. "Eu sempre vi a estética e a academia como aliadas. Uma complementa a outra. A musculação é o alicerce, mas algumas coisas só a estética consegue fazer. Estou muito feliz com o resultado e, mais do que isso, com a confiança e o bem-estar que esse processo trouxe para mim."