Preta Gil posa para 'selfie' em UTI enquanto se recupera de cirurgia

Preta Gil, 50, cumprimentou os seguidores com uma "selfie" na manhã desta terça-feira (7).

O que aconteceu

A cantora publicou uma foto de si mesma na UTI. Ela, que passou por uma cirurgia de 20 horas no último mês para enfrentar um câncer, segue se recuperando.

Na imagem, Preta aparece deitada e com aparelhos de monitoramento ligados ao seu corpo. A artista usa óculos e uma roupa rendada. "Bom dia", escreveu.

Na noite anterior, ela deixou uma mensagem para os fãs sobre seu estado de saúde e agradeceu o apoio que vem recebendo. "Amores, passando aqui para deixar vocês calmos! Eu sigo aqui minha batalha. Um dia de cada vez, com fé e a cada dia me fortalecendo mais! Obrigada por todas as orações e energias positivas, eu sinto elas todos os dias. Paz e amor no coração de todos, amo vocês! Já, já eu tô de volta!", disse.