Pai biológico de Luquinhas, Iberê começa a derrotar Mavi em 'Mania de Você'

Já se sabe que Iberê (Jaffar Bambirra) é o pai biológico de Luquinhas, o filho de Lorena (Liza Del Dala). No capítulo desta segunda-feira (6), ele ressaltou que mudou e decidiu assumir a paternidade de uma vez por todas.

Nessa nova fase, Iberê deve mostrar mudança também em relação aos seus princípios. Ele deve trocar de lado e ficar contra Mavi (Chay Suede).

O que vai acontecer

No capítulo desta terça-feira (7), Iberê se encontra com Mavi e deixa escapar uma novidade. Ele conta que um novo restaurante abriu em Paraty e aguça a curiosidade do chefe.

Fato é que o restaurante, chamado Brisa, é onde Viola (Gabz) está trabalhando. Uma hipótese é que Iberê sabe que a chef está viva e está criando uma atmosfera de tensão em volta da situação, fazendo com que Mavi descubra.

Em outro capítulo, Iberê revela para Mavi que há investidores canadenses interessados no Albacoa. Ao que parece, porém, esses empresários podem ser parte de um plano de vingança de Volney (Paulo Rocha) contra o dono do resort.

Desse modo, há indícios de que Iberê começa a atacar o patrão pelas beiradas, sempre jogando informações importantes para induzir a ação de Mavi. Em redenção, ele deve se unir com rivais de Mavi para atacá-lo.