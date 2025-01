Nelson cava a própria cova em cena inusitada de 'Garota do Momento'

No capítulo desta terça-feira (7) em Garota do Momento" (Globo).Nelson (Felipe Abib) esconde o microfone de ouro roubado de Alfredo (Eduardo Sterblitch) dentro do sofá de sua casa.

Alfredo desmaia ao ver que seu microfone de ouro foi roubado. Curiosamente, Nelson vai descobrir depois que o objeto não é valioso.

Não demorará muito para que o marido de Anita (Maria Flor) seja desmascarado, ocasionando até no pedido de demissão da esposa.

Alfredo (Eduardo Sterblitch) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Beatriz deduz que Bia não é sua irmã. Ronaldo confessa que armou para que Celeste pensasse que Mauro era Genoca. Beatriz passa mal, e Clarice a acolhe.

Topete e seus amigos chegam para a festa de Bia, e Zélia se revolta. Beto procura por Beatriz, e constata que a moça deixou a festa. Zélia planeja descobrir a verdadeira origem de Bia. Ana Maria flagra Ulisses e Iolanda juntos. Clarice diz a Beatriz que já era mãe de Bia antes de se casar com Juliano.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.