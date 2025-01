'Não olhamos somente o Ibope': qual o futuro dos reality shows no Brasil?

Os reality shows continuam ocupando um espaço relevante no mercado brasileiro de entretenimento. O BBB (Globo), por exemplo, garantiu repercussão, audiência e sucesso comercial ao longo da 24ª temporada.

Ao mesmo tempo em que a TV aberta vem perdendo audiência, o programa permanece sendo um exemplo positivo quando o assunto é distribuição multiplataforma. Aqui, o Globoplay e as redes sociais representam fortes aliados.

Em um cenário cada vez mais dinâmico, os players parecem interessados em encontrar novos formatos. A dependência a alguns deles, a exemplo de A Fazenda, pode ser uma aposta arriscada. Os números mostram uma queda no interesse do público pelo reality rural da Record.

Panorama de 2024: sucessos e desafios

Tadeu Schmidt participa de gravação da bodas de prata do BBB Imagem: Globo/ Manoella Mello

Consolidação e novas tendências: Em 2024, o mercado de reality shows no Brasil viu a consolidação de formatos já conhecidos, mas também o surgimento de novas tendências.

O Big Brother Brasil se destacou como um dos grandes sucessos, recuperando o fôlego após edições com menor engajamento. Em 2024, o programa alcançou uma audiência expressiva, com a final registrando 27 pontos em São Paulo (em 2024, cada ponto correspondia a 72.279 domicílios), 30 no Rio de Janeiro, onde casa ponto valia 45.054 domicílios, e 36 em Salvador (cada ponto correspondia a 12.235 domicílio) —além de um recorde de 245 milhões de votos.

Comercialmente, o programa se manteve forte, com 20 marcas patrocinadoras e cotas que variam de R$ 15 milhões a R$ 105 milhões.

Estrela da Casa decepcionou público Imagem: Reprodução/TV Globo

Em contrapartida, o reality Estrela da Casa, da Globo, não conseguiu engajar o público, com audiência inferior até mesmo ao Globo Rural. Enquanto isso, A Fazenda, da Record, registrou a pior média de audiência, com apenas 5,8 pontos na Grande SP, demonstrando uma perda de público ao longo dos últimos quatro anos.

Alan Lico, vice-presidente de Criação e Conteúdo da Endemol Shine Brasil, destaca as mudanças no comportamento de consumo do gênero. "Hoje, nós não olhamos somente para o Ibope para medir o sucesso de um reality. A queda nesse índice específico mostra que menos pessoas estão pela TV aberta, mas continuam consumindo em outras plataformas", disse o executivo, em entrevista a Splash.

Perspectivas para 2025: inovação e novas parcerias

Boninho deixou a Globo após décadas na emissora carioca Imagem: Marcos Rosa / Globo

Boninho fechou um acordo com o SBT para a produção de um reality de confinamento e um projeto feminino, possivelmente com Ana Furtado no comando. Segundo apurou o jornal Folha de S.Paulo, o anúncio deve acontecer no início de 2025.

Existe também a possibilidade de retorno do talent show The Voice Brasil, dependendo de negociações com a ITV.

Ana Furtado com o colar que foi de Hebe Imagem: Reprodução/Instagram/@aanafurtado

"The Summit", "Fortune Hotel" e "Deal or No Deal Island" estão sendo negociados com players para estrear no Brasil. Segundo Allan Lico, da Endemol Brasil, "as expectativas são excelentes" neste novo ano.

O Summit, por exemplo, foi indicado ao Emmy Internacional. É um formato de aventura inovador, muito cinematográfico e realmente muito diferente de tudo que já vimos no Brasil.

Allan Lico

Fortune Hotel é um formato onde os participantes, hospedados em um hotel, tem que blefar, fingir e disfarçar o tempo todo para ganhar o prêmio em dinheiro. "Um formato que vem na linha desse novo gênero onde a lealdade e a traição são os principais fatores", completa o diretor da Endemol Shine Brasil.

Já o Deal or No deal Island é um reboot de um dos maiores sucessos da TV mundial. "É um game show apimentado com convivência e provas físicas. Junte Big Brother, No Limite e o game show de maior sucesso da TV e temos o Deal or No deal Island", explica Lico.