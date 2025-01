Morre Carlos Pitta, cantor e compositor baiano que descobriu Ivete Sangalo

O cantor e compositor baiano Carlos Pitta, 69, morreu, nesta terça-feira (7), por conta de complicações provocadas pela diabetes. Ele estava internado no Hospital Roberto Santos, em Salvador.

Nascido em Feira de Santana, Carlos Pitta tinha mais de quatro décadas de carreira, é uma referência na Música Popular Brasileira (MPB). A morte foi confirmada à produção da TV Bahia pela esposa do artista. Ele deixa três filhos e um neto, além de um grande acervo musical.

Pitta foi um dos primeiros a identificar o talento de Ivete Sangalo em Salvador aos 17 anos. A sua criatividade e talento encantaram artistas como Daniela Mercury, Margareth Menezes, Alcione, Gilberto Gil, Elba Ramalho, dentre outros que reconheciam e valorizavam a sua criatividade e a sua inventividade.

Com pouco mais de quatro décadas de carreira, Pitta era um verdadeiro ícone da cultura nordestina, sertaneja e popular. Com seu "forrock", projetou Feira de Santana e Bahia para o mundo. Os sucessos "Cometa Mambembe", "Todos os Caminhos levam a Feira de Santana" e "Abrigo Predileto", são algumas das obras do compositor, poeta e intérprete que, como ele mesmo dizia "rodou na roda do mundo" e foi parar em Feira de Santana.

Em nota, a Secretaria de Cultura da Bahia (Secult) lamentou a morte do artista. "É com imensa tristeza que o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o secretário de Cultura, Bruno Monteiro, manifestam os seus sentimentos de pesar e solidariedade aos familiares e amigos do cantor e compositor Carlos Pitta que faleceu nesta terça-feira (7).do compositor, poeta e intérprete que, como ele mesmo dizia "rodou na roda do mundo" e foi parar em Feira de Santana."

Pitta dividiu palco com nomes como Caetano Veloso, Dominguinhos, Geraldo Azevedo, Belchior, Nando Cordel, Fagner e Ivete Sangalo. Ao longo da carreira, se apresentou em países como Estados Unidos, Alemanha, Itália, Bélgica e na Suíça (no renomado Festival de Montreux).

Reconhecimento de Ivete

Em 2023, em um episódio do podcast do cantor Mano Brown, Ivete Sangalo foi perguntada sobre pessoas que deram grandes oportunidades em sua carreira. Entre os nomes citados pela artista está o de Carlos Pitta.

Ivete relatou que tinha 17 anos quando Pitta a viu cantar e, de imediato, disse: 'Menina, você tem uma voz bonita. Você tem que tocar'.

Ivete se lamentou por não ter um violão elétrico. Foi então que Carlos Pitta emprestou seu próprio instrumento para que ela pudesse avançar na carreira e iniciar apresentações em barzinhos.

