Mavi mata charada sobre falsa morte da protagonista de 'Mania de Você'

Nos próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo), Mavi (Chay Suede) desconfiará que Viola (Gabz) não morreu.

O que vai acontecer

O vilão fica intrigado com o sabor da comida do restaurante Brisa, que lhe lembra os pratos de Viola. Ele decide, então, investigar, acreditando que ela possa estar viva e trabalhando no restaurante.

Mavi fica totalmente convencido de que a chef que trabalha no estabelecimento é na verdade a sua antiga paixão. Com a intenção de desmascará-la, o filho de Mércia (Adriana Esteves) invade a cozinha do restaurante para confrontá-la.

Enquanto isso, Luma (Agatha Moreira) fica totalmente desconfortável com a situação. Ela se sente insegura e magoada, levando a uma discussão entre os dois.

