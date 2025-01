Globo de Ouro: Marido de Tilda Swinton vê memes e exalta Fernanda Torres

A reação de Tilda Swinton à vitória de sua concorrente Fernanda Torres no Globo de Ouro viralizou tanto no Brasil que os memes chegaram na família da atriz.

O que aconteceu

Sandro Kopp, marido de Tilda Swinton, viu os memes. Na segunda-feira (6), ele compartilhou um vídeo do momento em que Fernanda Torres foi anunciada vencedora do prêmio e escreveu: "Aparentemente isso está virando um meme no Brasil! Um momento tão maravilhoso".

Sandro Kopp, marido de Tilda Swinton, ficou sabendo que a reação da atriz à vitória de Fernanda Torres viralizou no Brasil Imagem: Reprodução/Instagram

Em seguida, ele elogiou a brasileira. "Muito merecido, por sinal. Este filme é uma OBRA PRIMA e Fernanda é sublime", escreveu em outro story.

Tilda Swinton conquistou os brasileiros com sua reação. Também indicada a melhor atriz em filme de drama, ela não escondeu sua alegria ao descobrir que Fernanda Torres levaria a estatueta para casa. Nas redes sociais, fizeram até um CPF para ela.

A postagem do marido dá aos fãs esperanças de que ela tenha visto os memes. Tilda tem um perfil no Instagram, mas a conta não é atualizada desde 2022. Isso não impediu os brasileiros de lotarem os comentários de sua última postagem com bandeiras e agradecimentos.