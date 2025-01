Marcelo Rubens Paiva: 'Minha mãe está feliz e orgulhosa, de onde estiver'

O escritor Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que inspirou o filme "Ainda Estou Aqui", falou sobre a mãe, a advogada Eunice Paiva (1929 -2018), símbolo da luta contra a ditadura militar no Brasil, durante entrevista ao vivo no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (7).

Ela [a minha mãe] está feliz, independentemente de onde ela estiver. Ela está sorrindo, feliz e muito orgulhosa da Fernandinha, de tudo isso que está acontecendo, desse acolhimento do povo brasileiro, das pessoas interessadas em saber do que aconteceu com ela. Eu estou feliz Escritor Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice Paiva

Rubens Paiva se refere à repercussão do prêmio recebido por Fernanda Torres, que ganhou na categoria de melhor atriz de drama no Globo de Ouro ao interpretar Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.

O longa é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, e narra a história da mãe do escritor, que enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início dos anos 1970.

[A minha mãe era] era uma mulher surpreendente, e eu só me dei conta disso quando eu estava escrevendo o livro. Eu vi que tinha ali uma mulher representando essa força da mulher brasileira, que nasceu numa sociedade patriarcal, nasceu de uma família italiana bastante tradicional, em que as mulheres não trabalhavam. Ela encarou sozinha, sem dinheiro... Então é uma história mais absurda. Para você enfrentar com cinco filhos, cinco crianças, é de uma dignidade incrível essa mulher ter feito o que ela fez. Escritor Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice Paiva

Ao Canal UOL, Rubens Paiva também foi questionado se irá à festa de entrega do Oscar, promovido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que será realizado em março. O longa pode concorrer como melhor filme, e Fernanda Torres, na categoria de melhor atriz.

Essas festas são, como se diz hoje em dia, 'network', né? Vão produtores, RPAs, assessores de imprensa... escritor não é convidado para nada, só é convidado para festa no botequim (risos). Eu acho que eu não vou ser convidado, não, eu acho que eu sou a ralé do mercado, né? Se eu for convidado, com certeza eu irei. Escritor Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice Paiva

Marcelo Rubens Paiva cita 'pânico' ao ver Eunice Paiva com Alzheimer

Durante a entrevista, o escritor também falou sobre o momento desesperador que sentiu ao ver a sua mãe no período em que foi diagnosticada com a doença de Alzheimer, que provoca progressiva e inexorável deterioração das funções cerebrais.

Tinha uma época em que minha mãe, eu até relato isso no livro, falava muito as palavras 'papai e mamãe'. E a gente se perguntava o que está acontecendo... Porque quando ela estava chamando a mãe e o pai, mãe, que tinham morrido já há décadas, né?

Depois a gente veio a saber que, na verdade, o cérebro, querido, da pessoa com Alzheimer, vai retrocedendo de tal maneira... E o que resta são as primeiras memórias, as primeiras palavras que aprendeu a falar na vida. E as palavras que a gente aprende a falar na vida são 'mamãe e papai'. Então assim, na verdade, o cérebro dela já estava diminuto, já estava vivendo num passado que infantil, ela se infantilizou, é desesperador, é um pânico que dá na gente, é um sofrimento imenso. Escritor Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice Paiva

Eunice Paiva conviveu com Alzheimer por 14 anos e morreu em 13 de dezembro de 2018, em São Paulo, aos 86 anos.

'Éramos, sim, uma família branca privilegiada'

No UOL News, o escritor também admitiu que tinha uma família branca privilegiada, mas ressaltou que quando o seu pai desapareceu, vítima do regime militar, o seu CPF também sumiu.

A minha mãe encarou [a luta] sozinha, com cinco flihos e sem dinheiro, porque nós não podíamos mexer nas aplicações do meu pai, por conta das poucas aplicações que o meu pai já tinha gastado tudo na política, na campanha política dele, no exílio... Nós morávamos no Leblon em casa alugada.

Éramos, sim, uma família branca privilegiada, mas quando o meu pai some, também some o seu CPF, some a sua assinatura. Escritor Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice Paiva

