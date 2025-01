Lista de participantes do Big Brother Brasil 25: veja nomes especulados

Como de praxe, os fãs já estão especulando sobre os participantes do BBB 25 (Globo). Para intensificar ainda mais as expectativas, uma lista com as iniciais das possíveis duplas circulou nas últimas semanas. Confira os nomes que estão sendo cogitados para integrar o reality neste ano.

Quais nomes são especulados para o BBB 25?

Lucas Lucco é um dos nomes mais sugeridos pelos amantes do programa. Alguns até brincaram que o cantor já está confirmado e só falta descobrir quem será sua dupla. A letra L, por sinal, aparece mais de uma vez na lista de possíveis confirmados.

Karoline Lima é outro palpite do público e uma das letras que aparece na lista. A influenciadora já se envolveu em várias polêmicas, inclusive com o ex-parceiro Éder Militão.

Flávia Saraiva aumentou as esperanças sobre sua participação. Recentemente, a ginasta anunciou uma pausa na carreira e deixou alguns fãs em polvorosa com a provável ida ao BBB 25. E, sim, temos a letra F mais uma vez na suposta lista.

Gabi Melim está entre as apostas do Camarote. Alguns fãs apontam que ela pode estar entre os nomes deste ano do grupo.

Priscila Fantin continua sendo especulada no reality. O nome da atriz sempre aparece nas listas de especulação dos fãs, que agora afirmam que ela pode entrar com o marido, Bruno Loves. Na suposta lista de confirmados, aparece uma dupla com as iniciais do casal.

Flávia Pavanelli é outra cotada para entrar no BBB 25. Fãs sinalizam que ela pode ingressar com a mãe, Luciana, na edição. A presença de uma dupla com as letras F e L só aumentou a torcida dos fãs.

Outra dupla que ganhou ainda mais torcida após ter as iniciais na tal lista vazada é Marina Sena e Juliano Floss. Marina já anunciou um novo álbum para 2025 — participar do reality pode ser uma forma de dar ainda mais visibilidade para o lançamento.

O casal Edu Camargo e Fih Oliveira também já tem uma legião de fãs vindos do canal "Diva Depressão" no YouTube. Seriam eles a dupla "E/F" da lista?

Nos últimos dias o ator Jesuíta Barbosa também apareceu nas listas de palpites do programa. Em dezembro, ele chegou a afirmar para Splash que participaria do reality caso fosse convidado. "Dependendo da forma como a gente consome o produto, o reality show, acho que ele pode fazer bem", disse ele.

Até a dupla sertaneja Marcos e Belutti foi sugerida. Alguns apostaram que os cantores poderão estrelar a temporada. Na lista de supostas duplas confirmadas, no entanto, as iniciais deles não aparecem —nem com seus nomes verdadeiros: Leonardo e Bruno.