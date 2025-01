'Tento ser fiel a mim mesmo': astro de K-pop, Kino fala sobre carreira solo

Seis anos depois de se apresentar no Brasil com o grupo de K-pop Pentagon, Kino retorna ao país, desta vez com sua turnê solo, "I Think Too Much".

Kino debutou com o grupo em 2016 pela Cube e começou sua carreira solo em 2022 com o single "Pose". No mesmo ano, ele saiu da agência e criou seu próprio negócio, a Naked. Em 2024 ele lançou o seu primeiro EP, "If This is Love, I Want a Refund", que apresentará na turnê que passará por São Paulo, no Carioca Club, dia 9 de fevereiro. Splash teve a oportunidade de conversar com o cantor antes de ele chegar ao Brasil. Confira a entrevista na íntegra:

Há dois anos você debutou como solista com "Pose". Como está sendo navegar na carreira solo desde então?

Foi um ano movimentado! Fiz turnê pela Ásia, fiz dois shows diferentes na Coreia, lancei um EP e quatro singles. Fiz até uma fragrância. Conforme eu tentava coisas por conta própria, descobri meu potencial como artista solo. Antes de "POSE", eu só conseguia imaginar como seria o KINO como artista solo, então me preocupei muito com isso, mas agora fiquei mais confiante. As experiências me fizeram pensar sobre que tipo de músico eu tenho que ser. Sinto que é hora de deixar minha marca na cena.

Você se envolve em todas as etapas de criação der uma música --composição, produção, audiovisual. Qual parte você mais gosta? Nos conte um pouco como funciona seu processo criativo.

Eu tiro muita inspiração da minha vida. Enquanto ando na rua, converso com amigos, depois do término, assisto a filmes. Se sinto algo, escrevo na minha nota de ideias. Então uso essas ideias quando componho. Depende do dia, mas geralmente faço melodias primeiro e escolho um tema que seja bem adequado à faixa e às melodias. E as letras são as últimas. É assim que eu crio. Voltando à sua pergunta, eu amo todo o processo, especialmente se eu puder me imaginar no palco. Se eu não consigo ver a imagem, isso significa que há algo para consertar. É muito importante e interessante.

Uma das características mais atribuídas ao seu trabalho é a de ser "ace", "all arounder", um artista completo. Como você lida com isso? Imagino que possa ser um fardo às vezes?

Obrigado por dizer isso. Na verdade, eu achava que era bom em tudo naquela época, mas agora há muitos artistas excelentes que são muito melhores do que eu. Estou apenas tentando continuar me desenvolvendo e fazer parte dessa indústria. Não tenho pressão.

KINO em show Imagem: Cortesia Naked

O que te inspira? Quando você não está trabalhando, o que te ajuda a recarregar as energias?

Como sempre digo, tudo ao meu redor, tudo na minha vida, é minha inspiração. Mas a realidade é a maior inspiração hoje em dia. Sei que não é fácil de entender e é difícil explicar também. Estou tentando ser fiel a mim mesmo quando escrevo. Quando tento ser honesto, tenho que me concentrar na minha vida real, então finalmente posso encontrar novos pensamentos que eu nem sabia que tinha. É uma maneira incrível de obter inspiração, percebi isso quando estava fazendo uma música chamada "Back in Time", uma música inédita que apresentarei nesta turnê.

Mas quando preciso recarregar minhas baterias, vou dormir. Essa é a melhor maneira para mim. Mas às vezes ouço música alta em um quarto escuro ou saio para beber com amigos. Essas são coisas que faço para liberar o estresse.

Qual música está no topo das suas mais ouvidas atualmente? Os fãs amam saber!

Estou curtindo muito "The Dare" ultimamente. Especialmente "Girls" e "Perfume". Essas músicas me fizeram sentir algo novo, e eu tirei muita inspiração delas. Adoro o jeito como ele fala através das melodias e das letras. Essa é uma maneira totalmente diferente de como eu expresso meus sentimentos. Ainda estou aprendendo a fazer música, então conhecer alguns artistas que eu não conhecia é muito importante para mim.

Como foi criar a "I Think Too Much"? Qual a preparação e expectativa que você tem da turnê?

Foi meu primeiro show. Então eu senti que realmente tinha que fazer um show que me representasse. Olhei para mim mesmo por um longo tempo e, finalmente, entendi o que eu estava sentindo por dentro. Comecei a transformar esses sentimentos em música, e eles se tornaram os elementos mais importantes do meu show. Eu fiz isso bem em Seul, e estou muito feliz em trazê-lo para o exterior como uma turnê. Ainda é inacreditável o fato de eu estar fazendo um show sozinho. Estou me preparando muito para mostrar meu show para o público perfeitamente.

Mande um recado pros seus fãs no Brasil...

Oi Brasil! Demorou muito para me apresentar para vocês, e estou muito animado para encontrá-los novamente! Sei que vocês estão curiosos sobre como será o show do artista solo KINO. Estou pronto para dar o meu melhor, então tragam grande energia!

"I Think Too Much' - LATAM TOUR 2024

Data: 9 de fevereiro de 2025

Local: Carioca Club

Horário: 19h

Ingressos: no site PixelTicket.