'Te odeio': astro de 'Batman Eternamente' detonou Jim Carrey nos bastidores

Jim Carrey disse ter vivenciado momentos tensos ao lado de um colega durante as filmagens de "Batman Eternamente" (1995).

O que aconteceu

A relação entre Tommy Lee Jones e Jim Carrey não começou nada bem nos bastidores do filme clássico sobre o homem morcego. Ao The Hollywood Reporter, o ator relembrou como foi tratado pelo veterano.

Fui até ele e disse 'e aí, Tommy, como você está?' e ele ficou branco. Ele foi me abraçar e disse 'eu te odeio, eu realmente te odeio'. Perguntei qual era o problema e ele disse 'não posso aceitar sua bobeira' Jim Carrey

Tommy Lee Jones e Jim Carrey como Duas Caras e Charada em 'Batman Eternamente' Imagem: Divulgação

Segundo o astro canadense, Jones estava descontente com o personagem no longa. Enquanto Jim Carrey interpretava Charada, Jones dava vida a Duas Caras, ambos vilões do Batman.

Outra hipótese citada por Carrey é o seu sucesso nos anos 1990 - o ator havia acabado de fazer "Ace Ventura", "O Máscara" e "Debi & Loide" . Ele sugestiona que Tommy Lee Jones possa ter se irritado ou sentido inveja do status do colega.

Jim Carrey e Jeff Daniels em cena de "Debi & Loide - Dois Idiotas em Apuros" (1994) Imagem: Divulgação

Joel Schumacher, que dirigiu Batman Eternamente, reforçou o mau tratamento de Jones com Carrey. O profissional já havia dirigido o protagonista de "MIB - Homens de Preto" antes.