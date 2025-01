G Magazine 'volta às bancas'; relembre astros que posaram pelados

Revista que se tornou sinônimo da cultura gay do Brasil nos anos 2000, a G Magazine voltará a circular, agora focada apenas no digital. A publicação, que circulou nas bancas de revistas de todo o país entre 1997 e 2013, agora será totalmente online e gratuita.

A nova versão da G será lançada em 2025, ano no qual também será divulgado o documentário sobre a revista preparado pela Globoplay. Em mais de uma década de existência, a G fez a alegria do público masculino ao tirar a roupa de diversas personalidades da TV, da música e do esporte.

Pelas páginas da G passaram personalidades das artes como Alexandre Frota e Theo Becker e até mesmo do universo esportivo, com atletas como Vampeta e Túlio Maravilha.

Túlio Maravilha

Túlio Maravilha Imagem: Divulgação/Instagram

O ex-jogador Túlio Maravilha posou nu na G em 2003. Para tirar a roupa, o atleta disse ter recebido algo próximo de R$ 1 milhão e que precisou de uma "ajuda" da esposa para ficar ereto no ensaio.

"O pessoal das câmeras saíam, eu ficava com a minha esposa, fazíamos umas preliminares, deixávamos o trem armado. Aí ela falava: 'está pronto'. Eles vinham, faziam as sessões. Era uma coisa bem natural, profissional mesmo", contou no podcast Acompanhadas.

Vampeta

Foto de Vampeta em ensaio da G Magazine de 1999 Imagem: Reprodução/Twitter

O ídolo corinthiano tirou a roupa para a G em ensaio de 1999. O ensaio de Vampeta é um dos mais emblemáticos da história e lembrado até hoje. O ex-atleta já afirmou que o ensaio não prejudicou sua carreira.

"Se eu pude ajudar [a comunidade gay], fico feliz. Não tenho preconceito nenhum contra nada. Recebi carta pra caramba no Corinthians, fui em programas de TV onde jogadores não iam. A verdade é que me ajudou muito e não me prejudicou em nada", declarou.

Anderson Di Rizzi

O ator Anderson Di Rizzi após vida fitness Imagem: Reprodução/Instagram

Anderson ocupou a capa da primeira edição da Bananaloca, revista que deu origem à G, em 1997. O artista, que também é empresário, contou em 2023 que mudou hábitos após perceber que estava com cansaço elevado. À época do ensaio, ele chamou a atenção do público ao surgir com o corpo sarado.

Mateus Carrieri

Mateus Carrieri já posou nu para a revista G Magazine, em uma delas, posou com o filho, Kaíke Carrieri Imagem: Reprodução

Artista posou quatro vezes nu para a revista G Magazine. Em uma delas, ousou ao estampar a capa da publicação com o filho primogênito, Kaíke Carrieri.

Ele vem se dedicando ao teatro e, em 2020, participou do reality show A Fazenda (Record). O ator também é muito presente nas redes sociais.

Victor Wagner

Victor Wagner posou no Imagem: Reprodução

Ator também estampou a capa da revista. À época, ele fazia sucesso ao integrar o elenco de "Xica da Silva". "Morava no Rio de Janeiro de aluguel, tinha contas para pagar e esse foi o motivo que me fez posar", contou o ator, em conversa com o Gshow.

Artista fez trabalhos na Manchete, Globo, SBT e Record. O trabalho mais recente na televisão foi em "Escrava Mãe", novela da Record que foi ao ar em 2016. Hoje, Victor trabalha como fisioterapeuta e massagista.

David Cardoso Jr.

David Cardoso Jr. segura revista em que posou nu no início dos anos 2000 Imagem: Foto Eberson Theodoro

Sex symbol na década de 90, David Cardoso Jr. arrancou suspiros do público com ensaios para a G Magazine e trabalhos, como em "Zazá" (Globo) na televisão.

Estou na melhor fase da minha vida. Não só financeiramente falando por causa do sucesso do OnlyFans, inegável que o retorno é muito bom, mas eu estou solteiro. A vida de casado para um artista é complicada porque você acaba sendo tolhido de muitas coisas, jamais faria um OnlyFans. David, em entrevista a Splash, em 2023

Rodrigo Phavanello

Rodrigo Phavanello durante A Fazenda 11 Imagem: Reprodução/PlayPlus

Famoso posou duas vezes para a G Magazine e quem o incentivou foi a mãe dele. "Minha mãe me perguntou e foi atrás. Depois me chamaram para fazer de novo." Phavanello também era figura constante da Banheira do Gugu, onde ele mergulhou várias vezes.

Alexandre Frota

Alexandre Frota fez ensaio nu para a extinta G Magazine Imagem: Reprodução

Nome em destaque na televisão por passagens por Globo, Record e SBT, Alexandre Frota se tornou o grande desejo da revista G Magazine para produção do especial da edição de número 100, em outubro de 2001. Nela, o artista faz um ensaio sensual e fica nu ao lado de outros homens para os cliques.

Já em 2011, o famoso fez a sua última aparição nu em novo trabalho para a G Magazine. Em dez anos, ele realizou cinco ensaios nus e teve as edições entre as mais vendidas da revista.

Théo Becker

Theo Becker em foto no seu perfil do Twitter Imagem: Reprodução

Ator posou nu em 2001, quando estreou como assistente de palco do Planeta Xuxa. No ano passado, ele decidiu alugar uma mansão no Rio de Janeiro para garantir um dinheiro extra. O último trabalho na televisão foi na minissérie bíblica "Lia" (2018), da Record.