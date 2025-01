Empregado de hotel acusado de vender droga a Liam Payne se entrega à prisão

Ezequiel Pereyra, 21, entregou-se nesta terça-feira (7) à polícia de Buenos Aires para cumprir prisão preventiva. Ele é acusado de vender drogas a Liam Payne, antes da morte do cantor em outubro.

O que aconteceu

Pereyra era funcionário do hotel CasaSur, onde Payne estava hospedado na ocasião de sua morte. Segundo informações do processo divulgadas pelo jornal o Globo, ele é acusado de fornecer cocaína ao músico britânico em duas ocasiões, nas tardes de 15 e 16 de outubro, durante a estadia dele no estabelecimento.

Braian Paiz, acusado do mesmo crime, havia sido preso na semana passada. Ele trabalhava como garçom de um restaurante no bairro de Puerto Madero, um dos mais luxuosos da capital argentina, e foi detido em sua casa em Berazategui, por agentes da Divisão de Investigações Especiais da Polícia Municipal de Buenos Aires.

Tanto Pereyra como Paiz tiveram sua prisão preventiva determinada em 27 de dezembro, pela juíza Laura Bruniard. Ela convocou ambos réus a se apresentarem voluntariamente à detenção em 24 horas úteis após serem notificados - mas, como não o fizeram, ordenou que fossem trazidos por força policial.