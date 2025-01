Dieguinho: filhas de Silvio Santos estão perdidas no controle do SBT

O SBT tem sofrido com diversas mudanças em sua estrutura desde a morte de Silvio Santos, em agosto de 2024. As mais recentes foram feitas na área de jornalismo da emissora, com a demissão de Márcia Dantas. Este foi um dos assuntos do Splash Show desta terça-feira (7).

Segundo Dieguinho, apresentador do programa, essas demissões repentinas incomodam os profissionais que continuam na emissora. Ele acredita que esse cenário de instabilidade é resultado da gestão das herdeiras de Silvio (veja acima o comentário completo).

O portal Notícias da TV revelou que uma funcionária que estava passando por um tratamento de um câncer no cérebro também teria sido demitida nesta leva de mudanças. Ela estaria na emissora desde 2017, e tratando a doença desde 2019.

Dieguinho defende que, se Silvio Santos ainda estivesse vivo, esta suposta demissão nunca teria acontecido.

O que precisa ficar claro é que as filhas estão perdidas no controle do SBT [...] Faltam as filhas do Silvio conhecerem o rosto das centenas de milhares de pessoas contratadas naquela empresa.

Dieguinho

O Silvio ganhou a fama de emissora que melhor tratava os funcionários do Brasil inteiro. Realmente é muito triste o que acontece no SBT. E é estranho falarem que não estão sabendo... E essa coisa do rosto do jornalismo é construída com muito cuidado, você precisa colocar gente com credibilidade [...] colocaram César Filho, que vem do entretenimento, só estão errando.

Leão Lobo

Amador e sem identidade

Ontem, no Splash Show, a dupla já havia criticado a direção de jornalismo da emissora — Dieguinho classificou como "amador e sem identidade".

Para mim, o jornalismo do SBT ficou amador e sem identidade. Todo mês o SBT muda o formato dos programas jornalísticos, muda a tarja, muda o cenário, muda marca, muda trilha sonora, muda diretor, muda jornalista, muda apresentador. Muda tudo

Dieguinho

Dieguinho defende que essas mudanças constantes são um impedimento para que o público se acostume com um produto da emissora. Ele comparou com o Jornal Nacional, da Globo, que segue com a mesma trilha sonora de sua estreia, em setembro de 1969. "Isso fica na memória das pessoas".

