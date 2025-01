Chico: Ausência de Gracyanne Barbosa no BBB 25 será imperdoável

Os participantes do BBB 25 serão revelados na próxima quinta-feira (9), durante o Big Day. Um dos nomes mais esperados do público é o de Gracyanne Barbosa, cotada para fazer parte do Camarote. Sua presença — ou possível ausência — foi assunto no Central Splash desta terça-feira (7).

Chico Barney defende que, nessa altura do campeonato, seria imperdoável a Globo não confirmar Gracyanne no elenco. "Neste exato momento, é um nome que não pode não estar".

Expectativas foram criadas. Eu exijo, com os meus direitos de contribuinte, de pagador de impostos, que a Gracyanne Barbosa esteja no BBB.

Chico Barney

Bárbara Saryne endossa o coro. Para a colunista de Splash, a presença da musa fitness no reality global é ainda mais esperada depois de seu divórcio polêmico com Belo.

Tem muitas coisas que a gente tem curiosidade para ver. Tem anos que ela é convidada e não vai, nem para a Fazenda e nem para o BBB. Então vai ser bacana essa participação.

Bárbara Saryne

