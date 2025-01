Beatriz Reis sobre usar roupas ousadas: 'Virgem antenada'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

A ex-"BBB" Beatriz Reis comentou o fato de usar roupas ousadas mesmo sendo virgem.

O que aconteceu

A atriz contou que as pessoas costumam questionar o motivo de usar roupas sensuais e biquínis fio-dental, sem nunca ter transado antes. "Toda vez que posto uma foto de biquíni, é normal uma pessoa virgem usar uma roupa na praia. Por que é virgem não pode botar um biquíni fio-dental? O que tem a ver? Sei que sou uma raridade, é que sou uma virgem antenada", disparou Bia, enquanto gravava vídeos com Gil do Vigor.