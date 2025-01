Andressa Urach abre 'vaga' para gravar pornô: 'Quem tem limite é município'

Andressa Urach, 37, abriu "vagas" para quem quiser colaborar com ela nas gravações de vídeos pornográficos para plataformas de conteúdo adulto.

O que aconteceu

De volta das férias, Urach abriu agenda para gravações no dia 28 de janeiro. Em postagem no seu perfil no Instagram, a modelo disse que as pessoas interessadas deverão entrar em contato com seu filho, Arthur, responsável por administrar sua rotina de gravações.

Urach também demonstrou entusiasmo com as gravações e afirmou que "quem tem limite é município". "Ninguém segura a mamãe. Interessados(as) em colab comenta aqui e envia direct para o Arthur que estamos selecionando".

Andressa Urach voltou a produzir conteúdo adulto em plataformas como Privacy e OnlyFans. A modelo é um verdadeiro sucesso com conteúdo bem diversificado e, segundo ela contou, seu faturamento é milionário.