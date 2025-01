90 anos de Elvis: as músicas mais tocadas no Brasil segundo o Ecad

Nesta quarta-feira, 8, Elvis Presley completaria 90 anos. O cantor, que se tornou um ícone da música mundial, nasceu no dia 8 de janeiro de 1935, em Tupelo, cidade do Mississipi, nos Estados Unidos.

O astro teve uma vida curta, morreu prematuramente aos 42 anos, mas deixou um legado musical importante. Com uma carreira que durou de 1954 a 1977, o rei do rock and roll acumulou a impressionante marca de 1,5 bilhão de discos vendidos.

Suas músicas seguem sendo tocadas. O Ecad, órgão responsável pela arrecadação e distribuição de direitos autorais da música no Brasil, fez um ranking das músicas interpretadas por Elvis mais executadas nas rádios, casas de festas e diversões e sonorização ambiental no Brasil nos últimos cinco anos.

No topo, estão as clássicas Suspicious Minds, Always On My Mind e Love Me Tender. As duas primeiras foram compostas por Mark James, que morreu em junho de 2024. Confira abaixo o ranking completo:

1.Suspicious Minds, de Mark James

2.Always On My Mind, de Christopher Johnny, Thompson Wayne C e Mark James

3.Love Me Tender, de Elvis Presley e Vera Matson

4.Burning Love, de Dennis H Linde

5.Kiss Me Quick, de Doc Pomus e Shuman Mort

6.Hound Dog, de Lieber Jerry e Elmo Glick

7.Bridge Over Troubled Water, de Paul Kane

8.Don' t Be Cruel, de Elvis Presley e John Davenport

9.Blue Suede Shoes, de Carl Lee Perkins

10.Sylvia, de Filter De Luxe e Reed (Gb) Les