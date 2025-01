"Xógum" e "Hacks" conquistam principais prêmios da televisão no Globo de Ouro

Por Danielle Broadway

BEVERLY HILLS, Estados Unidos (Reuters) - A série "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão", o épico histórico da FX ambientado no Japão imperial, ganhou o prestigioso prêmio de melhor série de drama na cerimônia do Globo no Ouro no domingo, enquanto "Hacks", conhecida por sua complexa comediante, ganhou o prêmio de melhor série de comédia.

"Xógum" também ganhou os prêmios de melhor atriz e melhor ator em série de drama com Anna Sawai e Hiroyuki Sanada, respectivamente.

"Agradeço a todos que fizeram parte da minha vida. Todos vocês me trouxeram até aqui", disse Sanada após sua vitória.

"Para os jovens atores e criadores do mundo, acreditem em si mesmos e nunca desistam", acrescentou.

A série ganhou quatro prêmios no total, incluindo o de melhor ator coadjuvante na televisão para Tadanobu Asano.

"Xógum" acompanha o personagem Lord Yoshii Toranag, interpretado por Sanada, enquanto ele descobre segredos que podem ajudá-lo a destruir seus inimigos.

"Hacks" conquistou dois prêmios, incluindo o de melhor atriz em série de comédia para Jean Smart, que interpreta a comediante Deborah Vance na série do Max.

Outro vencedor foi "Bebê Rena", da Netflix, como melhor minissérie.

Jessica Gunning ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante na televisão por seu papel em "Bebê Rena".