Valentina Herszage festeja vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro

Valentina Herszage, 26, festejou a vitória de Fernanda Torres, 59, no Globo de Ouro. Elas interpretaram filha e mãe no filme "Ainda Estou Aqui".

O que aconteceu

Valentina afirmou que ter atuado ao lado de Fernanda foi uma experiência enriquecedora artisticamente. "Que honra ter assistido tão de perto essa atriz gigante em cena e fora de cena. Ter acompanhado seu processo, sua concentração e seu embalo artístico tão potentes. Ter feito Vera Paiva, filha de Eunice Paiva em 'Ainda Estou Aqui' e aprender a cada dia com a sua excelência nesse ofício - que é carregar água na peneira", escreveu ela no Instagram.

Ela acredita que o reconhecimento internacional do talento de Fernanda é uma conquista de todos os brasileiros. "Esse prêmio é dela e de todo o Brasil. Ela subiu lá e fez o melhor discurso da noite. Ela, sua inteligência e seu humor infalíveis. Fernanda é apaixonante. Todos nós somos loucos por ela. Que admiração!"

No longa, Valentina interpretou Vera Paiva, filha adolescente da protagonista Eunice (Torres). A personagem deixa a família para estudar no exterior pouco antes do desaparecimento do pai, Rubens (Selton Mello), preso por agentes ligados ao governo militar.