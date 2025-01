Torres diz que sua mãe previu vitória no Globo de Ouro: 'Tinha certeza'

Fernanda Torres, 59, se mostrou desacreditada após ganhar o prêmio de melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro 2025.

O que aconteceu

A vitória inédita da brasileira na premiação que abre a temporada fez com que a programação da Globo fosse interrompida. Enquanto o Domingo Maior era transmitido, a GloboNews fez uma entrada ao vivo no canal aberto para conversar com Fernanda Torres.

Depois de passar pela entrevista coletiva, na qual se mostrou feliz por contribuir com a felicidade dos brasileiros, a atriz falou sobre o sentimento da vitória. "Eu estou chocada! É uma emoção muito grande, por tudo, pela história com a mamãe, com Walter, pela Eunice Paiva, pelo Marcelo Paiva. Esse filme é tão bonito, está movendo tantas coisas...", disse em entrevista para a GloboNews.

Garantindo que não esperava receber o prêmio, Fernanda lamentou não ter falado o nome de Marcelo Rubens Paiva durante seu discurso. "Marcelo eu não falei teu nome, eu amo você, cara! O livro dele é que moveu esse filme".

Enquanto tinha dúvidas sobre sua vitória, ao ponto de não preparar nenhum discurso, Fernanda Montenegro nunca duvidou. "A mamãe tinha certeza! Eu falava não, mas ela dizia: 'vai levar'", revelou.

Questionada se tem ideia dos motivos que a fizeram ganhar, Fernanda Torres foi sincera: "Não tenho ideia. Eu já estava feliz, agora estou emocionadíssima", garantiu, dando os devidos créditos à imprensa internacional especializada, que fez uma grande campanha em cima de seu nome.

Sendo a primeira brasileira a levar uma estatueta do Globo de Ouro para casa, a atriz ainda garantiu sobre um possível carreira internacional. "Eu não separo a nacional da internacional, é tudo uma carreira só".

