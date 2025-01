'Tieta': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 6 a 10/1

A reprise da novela "Tieta", escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.

Leia o resumo completo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 6 de janeiro

Tieta interrompe o beijo e pede que Ricardo saia do quarto dela. Ambos sofrem. Imaculada pensa em seu príncipe e fala de amor com Filomena. Tieta e Leonora sofrem por seus amores, e Tieta decide que elas vão embora. Tieta diz a Perpétua e Ricardo que vai passar alguns dias em Mangue Seco antes de voltar a São Paulo. Ricardo diz que ela não pode voltar. Perpétua tenta demover Tieta, em vão. Tieta diz a Carmosina que desistiu da vingança e que vai embora. Tieta manda Amintas começar a construção da casa. Perpétua conta a Amorzinho e Cinira que fará algo para não permitir que a irmã saia do Agreste. Cosme diz a Perpétua que Ricardo está perturbado. Angustiado, Ricardo procura padre Mariano, mas Perpétua interrompe. Tieta pede a Laura para se hospedar na casa dela. Perpétua pede a Ricardo para convencer Tieta a ficar. Ricardo fica indeciso, e Perpétua insiste. Elisa pergunta Helena sobre a traição dela. Leonora comunica a Ascânio que vai embora. Ascânio diz a Leonora que não gosta mais de Helena. Elisa avisa Helena que viu Leonora saindo da prefeitura. Osnar inventa uma desculpa para os homens poderem ir ao cabaré de Zuleika. Tonha conta que também sonhava com um destino diferente. Helena vai à prefeitura e fala de Leonora a Ascânio. Ele a manda embora, e ela fica furiosa. Carmosina incentiva Leonora a não desistir de Ascânio. Ricardo se aconselha com Milu, que o incentiva a levar uma vida como qualquer outro jovem. Helena exige que Leonora se afaste de Ascânio. Leonora debocha de Helena e revela que vai embora da cidade. O coronel pede a Ascânio para achar Arturzinho e ele promete tentar. Todos comentam que Arturzinho não será encontrado. Juracy conta a Modesto que Silvana e Edmundo vão chegar. Tieta pensa em Ricardo. Laura intui que Tieta não irá embora. Perpétua insiste para Ricardo fazer Tieta ficar. Ricardo vai à casa de Dário e diz a Tieta que ficará com ela até a sua partida.

Terça-feira, 7 de janeiro

Cosme procura Ricardo, e Perpétua conta que ele foi para Mangue Seco. Cosme se preocupa com o amigo e discute com Perpétua. Milu e Carmosina contam a Osnar que Perpétua quer que seus filhos sejam herdeiros de Tieta. Perpétua tenta fazer Cosme ir embora, mas ele se recusa e ela o ameaça. Ricardo e Tieta passeiam nas dunas e ela diz que vai lhe contar sua história. Ricardo pergunta a Tieta sobre Lucas e diz que ficou com ciúmes. Helena envia uma carta, e Carmosina implica com ela. O coronel anseia por notícias de Arturzinho. Elisa confessa a Tonha que queria ser igual a Helena, e Timóteo escuta. Timóteo ameaça bater em Elisa, mas logo pede desculpas e a beija. Cosme diz a Perpétua que vai para Mangue Seco, e ela o ameaça. Perpétua estraga a gemada de Cosme para ele passar mal e não poder sair. Jairo conta a Carmosina que começaram a instalar os postes de luz na estrada. Ricardo corre atrás de Tieta nas dunas e os dois acabam se beijando novamente. Jairo conta a Ascânio que os postes estão sendo instalados, e ele vai com Helena até a estrada para vê-los. Carmosina garante a Leonora que Ascânio não vai reatar com Helena. Todos repercutem as mudanças que a luz da hidrelétrica trará. O coronel fala em Arturzinho sem passar mal, e diz a Filó que foi Imaculada que o curou. Laura e Dário percebem que aconteceu alguma coisa entre Tieta e Ricardo. Osnar confessa a Carol que não quer ser só seu amigo e ela diz que é melhor ele não voltar mais. Osnar sai furioso. Cosme passa mal. Cosme passa muito mal, e Perpétua se faz de desentendida. Tieta e Ricardo decidem ficar em Mangue Seco, mesmo na ausência de Dário e Laura, que vão à noitada beneficente de Zuleika e bingo, respectivamente. Helena aproveita a empolgação de Ascânio para tentar se reaproximar dele. Ricardo se penaliza, mas diz que não se arrepende. Ele e Tieta se beijam novamente. Helena pede a Ascânio que fique com ela.

Quarta-feira, 8 de janeiro

Helena implora para Ascânio voltar para ela. Perpétua despacha Cinira e Amorzinho. Helena pede desculpas a Ascânio pelo que fez. Ascânio fala para Osnar que está confuso em relação a Helena. Tieta diz que gostaria de ir à reunião dos homens. Os amigos especulam se Tieta volta mesmo para São Paulo. Osnar trama. Carmosina repreende Osnar por defender Helena. Carmosina garante que Helena não presta, e Osnar diz que então ela deveria alertar Ascânio, do contrário não estará sendo uma boa amiga. Ricardo pede Tieta em casamento. Tieta diz a Ricardo que ele tem outro destino. Ricardo pede que ela não vá embora. Osnar procura Carol e aceita ser apenas seu amigo. Ascânio duvida receber notícias de Arturzinho. Carmosina pergunta como andam as coisas com Helena. Edmundo chega a Santana e avisa que Silvana vai chegar mais tarde. Jairo comunica a todos que estão asfaltando Esplanada. Ascânio vai beijar Helena quando chega Carmosina. Ela fica constrangida, mas dá a notícia do asfalto em Esplanada. Ascânio sai do quarto, e Carmosina alerta Helena para desistir dele. Perpétua se gaba da novidade do asfalto. Helena responde que Carmosina está com inveja porque nunca foi amada. Osnar aconselha Carmosina a não se meter na vida de Ascânio, mas ela diz ter certeza de que Helena está mentindo. Juracy anseia pela chegada da filha, Silvana. Osnar e Amintas são os primeiros a chegar para a noite beneficente na Casa da Luz Vermelha. Modesto se disfarça de bumba meu boi e vai ao cabaré de Zuleika. Leonora e Helena chegam ao bingo e se alfinetam. Todos os homens da cidade vão à noite beneficente. Amorzinho ganha a primeira prenda. Letícia e Peto paqueram. Ricardo se preocupa com Perpétua. Zé Esteves sente tonturas. O carro de Silvana enguiça na estrada, no caminho para Santana. Amorzinho ganha mais uma prenda no bingo: uma calcinha vermelha. Osnar e Zuleika tramam para Modesto. Ricardo pergunta a Tieta se desistiu de ir embora, e ela responde que sim.

Quinta-feira, 9 de janeiro

Tieta avisa a Ricardo que vai ficar por enquanto, mas que um dia irá embora. Zé Esteves sonha com a morte. Amorzinho vai embora do bingo cheia das prendas. Helena e Leonora se enfrentam. Helena volta para casa e procura Ascânio. Elisa sente o perfume de mulher em Timóteo e fica furiosa. Modesto escuta gemidos na rua. Zuleika, vestida como a Mulher de Branco, avança em direção a ele. Ele bate com a cabeça numa pedra e desmaia. Marcolino vai embora do cabaré, e Zuleika volta. Marcolino ouve os grunhidos de Modesto e o socorre. Modesto conta que foi atacado pela Mulher de Branco, vai para casa, pega uma arma e diz que vai matá-la. Silvana continua a caminhada rumo à Santana. Modesto convoca alguns homens e sai à procura da suposta Mulher de Branco. Helena diz que se Ascânio quiser, ela volta para o Rio de Janeiro. Leonora sofre, e Perpétua desdenha dela. Ascânio beija Helena. Modesto vê o vulto de Silvana, pensa que é a Mulher de Branco e atira nela. O tiro não atinge Silvana. Modesto a reconhece e pede desculpas. Marcolino chega e leva a filha para a pensão de Milu. Ascânio e Helena dormem juntos e ele diz que está disposto a lhe dar uma nova chance.· Elisa vê uma marca de batom no peito de Timóteo e briga com ele. Ela ameaça ir embora, mas Timóteo suplica que não. Silvana e Modesto se recuperam do susto. Tonha pega uma pulseira e recorda de quando Arturzinho lhe deu de presente.

Sexta-feira, 10 de janeiro

Silvana chega em casa. Carol pensa em Osnar e no filho dela. Dário e Laura contam a Tieta e Ricardo sobre o bingo e o tiro que Modesto deu. Silvana e Marcolino discutem. Bafo de Bode reclama de Santana ser o fiofó do mundo. Amorzinho ignora Chalitas, mas cumprimenta Amintas. Elisa vai embora de casa. Silvana agradece a ajuda de Dário. Carol pede a Modesto para levar Júnior para morar com ela. Modesto tira o dinheiro do mês de Carol e diz que ela vai desistir de ficar com Júnior. Elisa vai para a casa da mãe, e esta promete que vai conversar com Timóteo. Laura sente ciúmes de Silvana. Imaculada pergunta se Filomena irá ajudá-la. Ascânio conta aos amigos que se reconciliou com Helena. Helena conta a Terto que se acertou com Ascânio. Timóteo não aprova a reconciliação, enquanto Osnar torce pelo melhor. Perpétua conta a Leonora, que chora com a notícia. Carmosina fica irritada ao saber da reconciliação. Tonha diz a Timóteo que acredita nele, e que vai tentar convencer Elisa a perdoá-lo. Timóteo pede ajuda aos amigos. Zé Esteves manda Elisa voltar para a casa do marido. Juracy se chateia com Silvana. Tieta e Ricardo se despedem de Laura e Dário e voltam para a casa de Perpétua. Elisa volta para casa, mas trata mal o marido. Carmosina revela a Leonora que leu uma carta enviada para Helena, na qual descobriu que ela está enganando Ascânio.

