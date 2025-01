Sertanejo é agredido em show, leva 30 pontos e fica com o rosto desfigurado

O cantor sertanejo Benício, que forma dupla com Hermes, ficou com o rosto desfigurado após ser atacado durante show na virada de ano no interior de Minas Gerais.

O que aconteceu

Benício foi atacado por um homem pouco tempo após o encerramento do show. Na ocasião, o artista guardava os equipamentos de sua banda, quando percebeu a presença de duas mulheres que subiram no palco e pegaram o violão usado por Hermes.

Sertanejo avisou ao colega, que foi até as mulheres e pegou seu violão. Pouco tempo depois, quando estava enrolando os cabos de som, Benício diz que foi surpreendido pelo marido de uma das mulheres, que o agrediu fisicamente.

"Ele cutucou no meu ombro, eu virei, achando que era alguém me chamando... Mas quando virei, recebi a garrafada no rosto", explicou em áudio enviado ao jornalista Leo Dias, e divulgado por ele mesmo nas redes sociais.

Benício levou cerca de 30 pontos no rosto, que está parcialmente desfigurado. Nos stories de seu perfil no Instagram, o cantor mostrou como ficou sua face em decorrência do ataque sofrido. Na imagem, é possível ver que ele sofreu diversos cortes, ficou com rosto inchado e roxo.

Ataque deixou o artista com o "físico, moral e psicológico" abalados. "A gente não fica bem", afirmou. O episódio também atrapalhou a agenda de shows da dupla. Devido a agressão, os sertanejos precisaram cancelar a agenda de shows prevista para o início de 2025.

Agressor foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Minas Gerais. Conforme a PCMG, o homem, que não teve a identidade revelada, assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e foi liberado.

Splash entrou em contato com Benício para questionar se ele pretende tomar alguma medida contra o agressor, e aguarda retorno. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.