Broche usado por Selton Mello no Globo de Ouro foi avaliado em mais de R$ 7.500.

O que aconteceu

O broche escolhido pelo ator é da grife Tiffany&CO e foi avaliado em R$ 7.500. O acessório é composto por prata esterlina e seda preta.

Selton participou da premiação ao lado de Fernanda Torres, com quem atuou no filme "Ainda Estou Aqui". A atriz ganhou o prêmio de Melhor Atriz de Drama por sua interpretação no longa.