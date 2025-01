Sebastian Stan exalta mãe, padrasto e namorada em vitória no Globo de Ouro

Vencedor na categoria de melhor ator em filme de comédia ou musical, Sebastian Stan aproveitou os holofotes no Globo de Ouro para honrar sua família em uma declaração emocionante.

O que aconteceu

Sebastian Stan venceu o prêmio por "Um Homem Diferente", filme em que interpreta um ator que retrata a vida de um homem com neurofibromatose em uma peça teatral. Na ocasião, iniciou seu discurso pedindo por empatia. "Nossa ignorância e desconforto com deficiências e desfiguração precisa acabar agora. Temos que normalizar e continuar a nos expormos e expor nossas crianças a isso para encorajar a aceitação. Só faremos isso se continuarmos coroando tramas inclusivas."

Logo em seguida, aproveitou para agradecer a sua família, começando pela namorada, a atriz Annabelle Wallis. "Annabelle, eu te amo", se declarou no palco.

O momento emocionante veio quando relembrou a história de sua mãe, que imigrou da Romênia para os Estados Unidos, e do padrasto que ajudou na sua criação. "Essa é para a minha mãe que deixou a Romênia em busca de uma vida melhor e me deu tudo, e para o meu padrasto Tony, que acolheu uma mãe solteira com filho adolescente. Obrigado por ter sido um homem de verdade."

