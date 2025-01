'Round 6': elenco é criticado por histórico que vai de embriaguez a estupro

Três anos após sua estreia, "Round 6" está de volta para sua segunda temporada. Além das várias críticas, a favor e contra a continuação, o elenco também tem sido um ponto sensível, com fãs questionando a escolha de nomes com histórico criminal ou com atitudes polêmicas.

O protagonista Lee Jung-jae já havia sido alvo de críticas na época do lançamento da primeira temporada por ter sido flagrado dirigindo alcoolizado e por histórico de violência física. Agora, no entanto, outros casos aparecem no elenco, veja alguns aqui:

Lee Jung-jae

Lee Jung-jae em Round 6 Imagem: Netflix/Divulgação

Jung-jae foi detido, em 1999, por dirigir após beber, tendo sido flagrado com nível de álcool no sangue quase cinco vezes mais alto do que o limite permitido na Coreia do Sul (0,05%). No mesmo ano, ele foi acusado de atacar um homem e uma mulher, e foi fichado pela agressão.

Lee Byung-hyun

Lee Byunghyun em Round 6 Imagem: Netflix/Divulgação

Responsável pelo antagonista da série, In-ho, foi processado em 2009 por uma ex-namorada que o acusou de violência física e emocional. Ela também o acusou de ser viciado em apostas. O caso, na época, não teve grande repercussão, já que Byung-hyun já era nome grande na TV e cinema do país.

Lee Jin-wook

Lee Jinwook em Round 6 Imagem: Netflix/Divulgação

Outro Lee, desta vez o Jin-wook, foi acusado, em 2016, de estuprar uma mulher de 33 anos, após eles beberem juntos. Assim que o ator foi anunciado na segunda temporada da série, muitas críticas ressurgiram, pedindo para que ele não fosse escalado. Ele é conhecido também pelo drama "Bulgasal".

Song Young-chang

Song Youngchang em Round 6 Imagem: Netflix/Divulgação

O ator Song Young-chang, o "jogador número 100", foi condenado em 2000 por envolvimento em prostituição de menores por ter pago US$ 150 (R$ 930) para ter relações sexuais com uma menina de 16 anos. O ator, além de ficar dez meses preso, ficou dois anos em liberdade condicional.

Park Sung-hoon

Park Sunghoon em Round 6 Imagem: Netflix/Divulgação

Longe de ser um caso de polícia, Park Sung-hoon, que interpreta a personagem trans Hyun-ju na segunda temporada de "Round 6", se envolveu em polêmica na última semana ao postar no seu Instagram uma paródia da série feita em um filme adulto.

No filme, mulheres entram no jogo e são estupradas até a morte. Apesar de o ator ter deletado o conteúdo e pedido desculpas, tanto a mídia sul-coreana quanto o público seguem criticando Sung-hoon, principalmente pelo timing —o país passou pelo pior desastre aéreo da história recente.