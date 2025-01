Richard Ashcroft, ex-The Verve, virá ao Brasil pela primeira vez em junho

O cantor e compositor inglês Richard Ashcroft, ex-vocalista do grupo The Verve, virá ao Brasil pela primeira vez em junho.

Voz dos hits Bittersweet Symphony e Lucky Man, ele foi confirmado como atração do festival Best Of Blues and Rock, que ocorre nos dias 7 e 8 de junho no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Ele vai cantar nos dois dias. Os ingressos estão à venda pelo site da Eventim .

Os shows paulistanos acontecem um pouco antes das performances que o músico fará como atração de abertura de shows do Oasis na Europa.

Outras bandas também confirmadas no festival paulistano são Dave Matthews Band, headliner nas duas datas, e Barão Vermelho, que toca apenas no dia 8.