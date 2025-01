Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 7 a 18/1

Mavi garante que Volney não irá se casar com sua mãe. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo) logo abaixo:

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Terça-feira, 7 de janeiro

Mavi afirma que Volney não se casará com Mércia. Rodhes não se conforma com a relação de Luma e Mavi. Mavi fica furioso ao ter que aceitar Volney nas reuniões de diretoria. Um ano se passa. Iberê visita Nahum e ambos comentam sobre Moema. Berta surpreende a família ao chegar de viagem com Sirlei. Volney reclama da falta de romantismo de Mércia. Diana comenta com Hugo que o namoro de Bruna e Iarlei não está bem. Robson não se sente confortável com a independência financeira de Fátima, enquanto ele está desempregado. Iberê conta a Mavi sobre o sucesso de um restaurante chamado Brisa. Mavi e Luma conhecem o Brisa. Mavi pensa em Viola ao conhecer o novo restaurante.

Quarta-feira, 8 de janeiro

Mavi acredita que a chef do restaurante é Viola devido ao tempero da comida, mas não encontra provas conclusivas. Luma e Mavi discutem sobre a possibilidade de Viola estar viva e Luma fica insegura. Volney instala câmeras no escritório da administração e é confrontado por Hugo. Evelyn faz uma confissão importante a Tomás. Daniel e Michele se sentem cada vez mais atraídos. Rudá é surpreendido com a visita de Viola na prisão.

Quinta-feira, 9 de janeiro

Viola revela a Rudá que sobreviveu ao acidente de helicóptero e planeja se vingar de Mavi e Luma. Volney descobre que Mavi está forjando os relatórios financeiros do resort e o chantageia. Evelyn faz uma nova confissão a Tomás, causando uma crise no relacionamento. Michele decide continuar trabalhando para Daniel. Bruna descobre a sala secreta de Volney.

Sexta-feira, 10 de janeiro

Rodhes consegue despistar Luma. Volney chantageia Mavi. Michele descobre que Mavi e Volney brigaram. Tomás e Bruna invadem a casa de Volney e descobrem sua sala secreta de monitoramento, mas acabam presos no porão. Volney recebe uma proposta de aliança contra Mavi.

Sábado, 11 de janeiro

Mavi descobre que Volney está sendo procurado pela máfia russa e o ameaça. Tomás e Bruna escapam do porão de Volney e decidem investigar mais sobre ele. Luma acha o sabor da comida do restaurante Brisa semelhante ao tempero de Viola. Berta anuncia que vai formalizar sua união estável com Sirlei, causando tensão em Leidi. Volney aceita a proposta para destruir Mavi.

Segunda-feira, 13 de janeiro

Volney confirma a Viola informações sobre Filipa. Berta diz a Tomás que contratou a auditoria. Luma comenta com Mércia que lembrou de Viola ao experimentar um prato no restaurante Brisa. Berta comunica a Mavi que aguardará o resultado da auditoria. Iberê avisa a Mavi que um fundo de investimento canadense está interessado em se associar ao Albacoa. Nahum diz a Sumiu que a situação de Rudá é complicada. Viola conta a Rudá o que Volney lhe disse. Diana confidencia a Bruna que encontrou passaportes falsos de Volney. Mavi recebe uma executiva do suposto grupo canadense. Mércia não é receptiva ao contrato com os canadenses.

Terça-feira, 14 de janeiro

Volney garante a Viola que ninguém conseguirá rastreá-lo. Viola intenciona ser vista por Mavi. Ísis surpreende Tomás ao perdoar Leidi, Sirlei e Evelyn, e convence o filho a não contar a verdade a Berta. Sirlei e Berta oficializam a união estável. Tomás desconfia de que Ísis possa estar sendo ameaçada por Leidi e Sirlei. Michele avisa a Daniel que Cristiano terá uma boa defesa no julgamento graças ao dinheiro do arquiteto. Fátima percebe que Robson não está mais em casa. Rodhes avisa a Mavi que Viola está em Paraty. Mércia pede a Volney que verifique se o grupo canadense é confiável. Mavi fica encantado ao ver Viola.

Quarta-feira, 15 de janeiro

Viola finge para Mavi que perdeu parte de sua memória. Mércia confessa a Luma que desconfia da sociedade com os canadenses. Mavi esconde de Mércia que Viola está viva, mas conta a verdade para Luma. Volney alerta Viola sobre o monitoramento de Mavi. Fátima pede um tempo para Gael para se refazer da relação com Robson. Fátima desconfia de Leidi. Bela se surpreende com o assédio de Lorena a Sumiu. Bruna volta à casa de Volney para investigar o tio, e se esconde quando ele e Mércia chegam ao local. Mércia comenta com Volney sua impressão de que Mavi esconde algo. Volney descobre Bruna em sua casa e confronta a sobrinha. Luma decide encontrar Viola.

Quinta-feira, 16 de janeiro

Luma se emociona ao ver Viola usando uma bengala. Viola finge ter perdoado Luma e ter esquecido Rudá. Mavi comenta com Iberê que continua apaixonado por Viola. Mércia pede a Volney para o marido checar se Viola está viva. Tomás avisa a Ísis que descobrirá o motivo pelo qual Leidi chantageia a mãe. Diana estranha o clima entre Volney e Bruna. Evelyn e Iarlei sentem que estão perdendo seus cônjuges. Bela sente ciúmes de Sumiu ao vê-lo ensinando malabarismo a Lorena. Dhu diz a Iarlei que sente orgulho do filho. Volney avisa a Viola que Mavi vai para Paraty. Mércia descobre que Mavi está em Paraty e vê Viola conversando com o filho. Mércia confronta Viola.

Sexta-feira, 17 de janeiro

Mércia acusa Viola de querer se vingar de Luma e Mavi. Rudá finge surpresa quando Luma lhe conta que Viola está viva. Berta percebe que Fátima não confia em Ísis. Fátima deixa claro para Robson que não quer mais ser sua esposa. Bruna revela a Diana que está investigando Volney e pede para a mãe não contar a Hugo. Volney afirma a Mércia que ela esconde algo grave. Rudá pede a Viola que desista da vingança. Luma diz a Mavi que a única forma de reparar a maldade cometida contra Viola seria vir a público contar a verdade sobre o golpe aplicado na chef.

Sábado, 18 de janeiro

Mavi e Luma não dão atenção para os alertas de Mércia a respeito de Viola e o grupo canadense. Mércia e Volney fingem confiar um no outro. Ísis e Leidi se sentem incomodadas com as perguntas de Fátima sobre a doação financeira de Berta. Sirlei reconhece Leidi no evento de lançamento das joias de Diana. Bruna evita Volney no evento de Diana, e fica magoada com a falta de atenção de Iarlei. Luma é amparada pelos funcionários quando menciona que terá de fechar o Maresias. Daniel deixa Michele perturbada ao pedi-la para ser sua mulher. Volney avisa a Viola para ir para a casa de Paraty. Viola finge surpresa com a visita de Mavi e Luma, que pedem para ela voltar a comandar o restaurante doresort.