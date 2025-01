Post Malone dá gorjeta de US$ 20 mil a barman no Natal: 'Mudou minha vida'

Post Malone, 29, presenteou uma barman de Houston com uma gorjeta de US$ 20 mil - cerca de R$ 122 mil, na cotação atual - em plena véspera de Natal.

O que aconteceu

A jovem, de nome Renee Brown, é mãe solteira de uma menina de nove anos e trabalha no bar The Railyard. "Indo para o trabalho na véspera de Natal, fiquei tão triste que tive que deixar minha filhinha para ir trabalhar. Só não sabia que Deus me enviaria um milagre de Natal", declarou ela, em entrevista ao Music Mayhem Magazine.

Renee elogiou a simpatia de Malone e demonstrou gratidão extrema pelo gesto dele. "Esta é, sem dúvida, a celebridade mais humilde e simpática que tive o prazer de conhecer. Ele mudou minha vida em plena véspera de Natal, e serei eternamente grata. Muito obrigada, Austin."

Ela pretende usar o dinheiro para pôr as contas em dia e investir em um negócio próprio. "Isso [gorjeta de Malone] me colocou em uma posição de pelo menos conseguir um jeito de ir e voltar do trabalho, pagar o aluguel e economizar um pouco. Estou tentando economizar para começar um negócio, para não ter que continuar trabalhando em dois empregos e poder passar mais tempo com minha filha."

O cantor teve essa nobre atitude apenas um dia antes de fazer uma aparição-surpresa no show de Beyoncé, 43, no intervalo da NFL. O evento aconteceu no dia do Natal, com transmissão em tempo real pela Netflix.