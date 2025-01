Petra Mattar cogita voltar a atualizar seu OnlyFans: 'Vocês assinariam?'

Petra Mattar, 30, contou ter planos para a voltar a abastecer seu perfil na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans.

O que aconteceu

A cantora questionou seus seguidores se voltariam a assinar o serviço caso ela tornasse a atualizá-lo. "Vocês assinariam se eu voltasse com alguns conteúdos? Eu finalmente voltei a me sentir um pouco melhor com meu corpo e tô pensando em voltar a soltar algumas coisas. Querem?", questionou ela, nos stories de seu Instagram.

Petra deixou de produzir material para o OnlyFans desde o fim de 2022, quando se descobriu grávida. Ela - que optou por ser mãe solo e jamais revelou a identidade do pai da criança - deu à luz em abril do ano passado o pequeno Makai, hoje com 8 meses.

Em maio, a filha de Maurício Mattar havia dito que não pretendia mais atualizar a plataforma, embora não pensasse em desativá-la. "O que tá lá, tá lá, mas, sinceramente, não pretendo produzir mais conteúdos, não. Na verdade, não produzo desde que descobri que estava grávida."