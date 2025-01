Namorado defende Iran Ângelo após casamento de Hulk e Camila Sousa

O engenheiro Lucas Suassuna, namorado da empresária Iran Ângelo, curtiu comentários que criticavam o casamento do jogador Hulk e Camila Sousa.

O que aconteceu

O jogador do Atlético-MG trocou alianças com a médica, que é sobrinha de Iran, sua ex-mulher. O casal está junto desde 2019 e trocou alianças na última sexta-feira (3).

Suassuna, por sua vez, saiu em defesa da namorada. "A sua responsabilidade é imensa. Restaurar o coração tão sofrido de alguém não é tarefa fácil, mas Deus vai abençoar muito o amor de vocês dois para que a Iran seja tão feliz como ela nunca foi na vida", dizia um dos comentários curtidos pelo engenheiro.

Lucas também deixou um like em outras declarações para Iran. "Às vezes achamos que perdemos, mas não. Deus te abençoe grandemente, Iran. A lei do retorno nunca falha" e "Iran, você representa as mulheres que depois de comer sal e atravessar a pobreza juntos, eles nos abandonam e trocam por outras" dispararam as seguidoras em questão.