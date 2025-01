'Minha mãe paga preço altíssimo' pela fama: como vive filha de Ana Maria

Mariana Maffeis, 41, filha da apresentadora Ana Maria Braga, 75, tem trilhado um caminho oposto ao da mãe, ao optar por uma vida fora de São Paulo e da agitação midiática. A mudança para Botucatu, no interior paulista, durante a pandemia de covid-19, marcou uma transformação ainda maior na rotina dela e da família.

A decisão foi motivada pela busca por um ambiente mais saudável e tranquilo para criar os quatro filhos: Joana, Maria, Varuna e Hima. A saída da capital paulista pareceu natural a medida em que ela foi entendendo a metrópole como um ambiente hostil para a criação de crianças.

Eu vivo no interior, num lugar civilizadíssimo, cheio de europeus, de gente superculta. Não tem nada de meio de mato. É um bairro onde nasceu a agricultura orgânica no Brasil há 50 anos. A fazenda Demétria é um lugar com muita história, com muita gente estudiosa, professores, gente que estuda a biodinâmica, o braço da agricultura orgânica. Mariana, em entrevista exclusiva para Splash

Vida isolada?

Mariana mora no interior de São Paulo Imagem: Reprodução/Instagram/@maffeismariana

Mariana critica parte da imprensa por, segundo ela, rotular seu estilo de vida. Ela demonstra incômodo com a forma como a mídia e o público a percebem, muitas vezes com base em informações "distorcidas".

É uma presunção de que eu levo um estilo de vida X ou Y. As pessoas constroem narrativas para lucrarem em cima da sua imagem e, de repente, aquilo vira a verdade se você não se dá o trabalho de rebater. Como eu não ligo? Eu criei um canal do YouTube agora para eu ganhar dinheiro com a minha imagem e não os outros.

A maternidade é um pilar central na vida da filha da apresentadora da Globo. Ela, que diz priorizar a educação dos filhos longe das telas, critica a dependência de celulares e a perda da capacidade de socialização provocada pelos aparelhos. "Hoje em dia, as famílias trocaram a presença de si, dos pais, por esse subterfúgio que está acabando com a infância das crianças, aliado a muitos outros fatores."

Mariana Maffeis Imagem: Reprodução/Instagram/@maffeismariana

Professora de ioga, ela desmistifica a ideia de que construiu uma casa totalmente sustentável, explicando que usou materiais e técnicas que visam o conforto térmico. Ela valoriza o uso de técnicas construtivas como a taipa de pilão, além de mencionar o uso do Vastu Shastra —técnica construtiva védica, que direciona o posicionamento dos cômodos e da casa. A mudança para a casa nova está programada para o início deste ano.

Esse negócio de casa sustentável foi uma ideia e uma narrativa instaurada por outras pessoas. A gente usou materiais sustentáveis, mas uma casa sustentável tem muitos níveis. Isso aí é uma falácia, sabe? Isso aí é um blá-blá-blá de outras pessoas.

'Minha mãe paga um preço altíssimo'

Mariana tem quatro filhos Imagem: Reprodução/Instagram/@maffeismariana

Mariana está acostumada com as atenções voltadas à mãe, que antes mesmo da fama já se apresentava como uma "figura chamativa" —característica que se intensificou com a ascensão na televisão. O sucesso foi apenas um desdobramento disso.

A fama, às vezes, cria essa aura artificial em que as pessoas são idolatradas. E é uma ilusão tão grande. Foi uma grande chance ser filha da minha mãe nessa vida e lidar com a fama desde dentro, porque a gente vai tirando as ilusões. Minha mãe me ajudou a tirar outras ilusões.

Essa exposição trouxe desafios, como o assédio frequente dos fãs da mãe. A professora de ioga relata que, durante a adolescência, sentia ciúme e ficava de "saco cheio" de sair com a apresentadora, pois em todo lugar elas eram paradas. A situação se agravou com o advento dos celulares com câmera, que transformaram um simples passeio em uma sessão de fotos interminável.

Família mora em Butucatu, no interior do estado de São Paulo Imagem: Reprodução/Instagram/@maffeismariana

Ela reconhece o preço alto que a mãe paga por ser uma pessoa conhecida. "Eu sei o preço que ela paga, é um preço altíssimo. É um preço altíssimo, porque ela gosta de vida cotidiana, de comprar coisas no mercado. Por isso que ela gosta de viajar. Ela tem a chance de viver uma vida comum."

Mariana testemunha os "perrengues" que a mãe enfrenta, mas admite o impacto positivo que o trabalho dela tem na vida das pessoas. "O saldo é muito positivo, porque você entra em contato com o melhor do ser humano também. As pessoas que se sentem tão agradecidas por aquele serviço. A minha mãe presta um serviço que muda a vida das pessoas positivamente."

Mariana é a primogênita de Ana Maria, fruto do casamento entre a apresentadora e o economista Eduardo de Carvalho. A apresentadora também é mãe de Pedro Maffei.

Ana Maria Braga a filha Mariana Imagem: Clara Gouvêa/UOL

A filha de Ana Maria destaca que a mãe sempre foi liberal e permissiva, o que lhe proporcionou muita liberdade para tomar as próprias decisões e arcar com as consequências. Ela ressalta que, apesar de todos os perrengues com a fama da mãe, teve uma infância e adolescência plenas, e que mesmo com os momentos difíceis, como o câncer da mãe, aprendeu a valorizar a vida.

No final da minha adolescência, minha mãe teve um câncer muito severo. Foi um momento bem difícil. Foram uns dois, três anos bem difíceis para nós como família. Mas imagina, eu estava fazendo 18 anos. Tenho que escolher faculdade... E você não quer nada disso. Você quer ficar só perto da sua mãe. Eu ficava muito com ela nessa época.

Em 2001, a apresentadora foi diagnosticada com câncer colorretal e foi tratada com quimioterapia. Os primeiros episódios de tumores no pulmão foram em 2015. Cerca de um ano depois, ela foi considerada curada. Em 2020, porém, Ana foi diagnosticada com um quadro de metástase. À época, segundo a famosa, as chances de cura estavam em aproximadamente 10%.

No fim de dezembro, a famosa anunciou a remissão do câncer que dava 10% de chance de sobrevivência. "O câncer teve uma remissão. Era aquele câncer que eu estava com 10% de chance [de sobreviver] há cinco anos. A partir de agora, eu estou na remissão do câncer", disse a apresentadora, no Instagram.